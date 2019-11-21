跟藝術界結盟 時裝呈現建築美學

COS全名叫Collection of Style，消費者習慣喚它作COS。自品牌於2007年建立至今，時裝評論都喜歡以「性冷淡風」概括它的風格，在產品目錄裏，模特兒都是緊繃着臉，背景灰灰白白的，取景地點多是森林、海洋和湖邊，衣服的剪裁十年如一日的乾淨利落。

用超過10年時間來建立這種風格，既不容易，亦非偶然。我們都知道，當日H&M所以要成立COS，是看到市場上有這樣的商機：有一撮消費者，想要有設計感，質量不差的衣服，相信一分錢一分貨，但也希望好貨色價格不是太拒人千里。同時，他們對生活有追求，崇尚世上一切美的事物，精神世界從不匱乏。所以，對任何跟藝術界結盟的品牌，自不然心生好感。

這樣的前設下，無疑為COS今天的成績創造了條件。3年前，紐約古根漢博物館舉辦美國20世紀代表畫家Agnes Martin回顧展時，COS推出了聯名系列，向影響品牌簡約風格的啟發者致敬；2017年中，COS第6次參加了米蘭設計周，和著名的設計二人組Studio Swine合作。這樣的市場部署，和一二線的時裝大品牌差別不大，無疑是精心策劃的best practice。

汲取包浩斯經典設計 重現優雅輪廓

為了慶祝Bauhaus成立100年，COS推出名為Archive Editions, inspired by Bauhaus的膠囊系列。特意回顧品牌過往12年的單品，並策劃了這個由6件女裝、6件男裝及1件配飾組成的系列，這13件單品的靈感都是源自包浩斯學校及其藝術家。

據COS創意總監Karin Gustafsson表示，系列將形態和功能合而為一，反映了包浩斯學校的設計精髓，以及COS富現代、功能和觸覺的設計。不但體現了學校標誌的幾何特色，還以基本的單色調呈現，讓人聯想起學校的建築，展現富質感的石灰色和純白色。每件衣服都是精挑細選，再被重新改造。女裝方面，以簡約設計突顯折疊和垂褶的裁縫技術。男裝則以毛邊技術和隱藏式拉鏈等符合人體工程學的設計，突出傳統和現代感間的對比。

「圓柱狀不對稱tube dress通過可調節的帶子細節，表現功能的多樣性。這是從原始的包浩斯技術中汲取經典設計而重現的優雅輪廓。」Karin Gustafsson謂。

參與可持續發展 推循環再造羊毛衣

除了跟藝術結盟，COS這年間還積極參與可持續發展，投放更多時間和資源在經過改良和創新的設計生產方案上，回應行業、顧客及社區有關可持續發展的議題。品牌明年2月將會推出一件羊毛外衣，用上其他衣物的碎布作物料，物料經過收集和切碎後，與棉花混合並重新紡織成新的紗線，再將紗線編織起來，製成全新的循環再造外衣。

當然，一個品牌能走多遠，還得看產品本身，是否定位清晰，捉緊目標消費群的心理和需要。COS一直積極在brand building一環上努力推進，向藝術靠攏和積極參與可持續發展，對它的消費者而言，都是很對味的一回事。

查詢：COS 3580 7938

文：張言志

編輯：梁小玲