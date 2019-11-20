巴士型號：不敵歷史洪流 巴士告別百花齊放的日子

細看街上巴士，不難發現不少車背都印有「E500 MMC」，這由英國巴士生產商亞歷山大丹尼士（ADL）製造的型號（圖1）。陳嘉浩指：「這款車2012年在英國亮相，2013年起陸續在香港投入服務，至今九巴購入了2000多架，城巴新巴共千多架。吸引的原因是不難維修，能節省成本，亦有不同長度的版本供不同路段使用，如嬌小玲瓏的11.3米、為香港特設的12.8米版等。」車款亦兼備載客量高、省油、低排放的優點，廣受香港各巴士公司歡迎。

另一當紅車款，是瑞典車廠富豪（Volvo）出產的B8L（（圖2））。比E500 MMC遲來香港的它，2017年起為香港市民服務，至今雖只有數百輛在港行駛，但勝在馬力大，行車寧靜，亦是全港首款符合歐盟6型排放標準的傳統動力雙層巴士，廢氣排放低。

以上兩個車款，在這幾年間替代不少退役巴士，標誌時代向前，但對巴士迷而言，車款卻走向單一化，令攝影興致衰減。陳嘉浩指，他懷念多個型號百花齊放的日子，慨嘆面對政府限制歐盟前期車輛的商業使用，舊款巴士不得不退役，走進歷史舞台。

車款單一化 減攝影興致

走進巴士內部，亦可見不少利民變化。去年大埔公路發生19死車禍，政府要求巴士公司加強車內安全裝置。陳嘉浩指，今年新領牌的巴士，都配備電子穩定系統，即以多個感應器偵測行車狀況，當車身過於傾斜，系統便會控制引擎燃料輸出令車身平衡；另外，「升級版」防超速系統亦派上用場，加強下坡速度的控制，與平路一樣鎖定在每小時70公里內。

文：宋霖鈴