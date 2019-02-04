英倫名望SUV 高端科技帶來優越感

第一代Evoque於2011年推出，當時全球汽車市場已掀起SUV熱潮，既具備越野性能又重視公路行車穩定性的高級SUV市場，早已成為各大車廠兵家必爭之市場板塊。背負着英倫製車業光環的越野好手Land Rover，當然也爭逐其中，不過在中小型高級SUV這範疇上，該廠之前一直交白卷，直至推出Evoque後，才算是填補了這個空白。

根據網上資料，Evoque自2011年面世後，全球銷量錄得不錯成績，由2012年到2017年間，年銷量均超逾六位數字，而且佔去了Land Rover的年度總銷量約三成，可見已成為車廠的一大收入來源。根據網上資訊，第一代Evoque在今年停產前錄得了883,119部總產量，以單一車款高級SUV來說，是頗為可觀的數字。

中控台雙高清觸控屏

第一代算是取得成功（英國車已有很多年沒有如此理想的銷售成績），第二代Evoque當然希望進一步吸引更多鍾情高級SUV的車主，故此廠方推出新車時，著意引入更多科技感強的設備與細節，務求激起潛在買家的購買欲。

進入新款Evoque的車廂，不難發現主體佈局跟同廠的旗艦級混合型SUV Velar非常相似。Velar被廠方定性為「最精緻的SUV」，車價平一截的新一代Evoque沿用這概念，務求在中小型SUV的車廂滲入更明顯高級感的氣氛。中控台上同樣有上下兩組高清顯示觸控屏幕（廠方稱這套設計為Touch Pro Duo），上面一組顯示導航、車外監察畫面、多媒體控制系統，下面一組則是駕駛模式選擇、機械功能設定、冷暖氣系統操控等，兩組畫面分工清晰，同時予人高科技及細節精巧的感覺，在眾多同級車的車廂中，應該是最能取得高印象分的設計。

特設驅動模式 應付濕滑泥路

繼續令駕駛者留下良好印象的，還有一連串豐富的功能設定。作為傳統四驅名牌其中一位成員，新一代Evoque繼續提供可靠而且選項多元化的四輪驅動設定，例如只需輕輕扭一扭中控台左面的小旋鈕，就可操作第二代Terrain Response系統，從6項預設驅動模式中選擇，當中包括重視公路駕駛靈活性的Dynamic模式，專門應付濕滑泥路的Mud & Ruts，當然在路面不算複雜的香港，或者只需選定自動模式就可解決一切疑難。坦白說，這組系統在香港實在是有點大材小用的。

除了預設駕駛模式外，較有經驗的用家亦可在其他細節選項中調校四驅系統及驅動模式，例如進入落斜控制系統（Hill Descent Control）後，Evoque便會自動控制油門及制動，令駕駛者可以安全地駛落鬆散的險坡；啟動可供選配的Wade Sensing系統，車外的監察鏡頭便會偵測涉水深度，若發現水深超過600mm便會發出聲音警示。這些專門針對越野行車的操控系統，令第二代Evoque秉承了廠方重視「車在野」的傳統精神。

巨型玻璃天窗 引天然光線

毫無疑問，新一代Evoque車廂的確比外形「更多嘢玩」，就連車廂內擋風玻璃頂的睹後鏡也加入了有趣的功能。原來這睹後鏡已連接了藏於車頂鯊魚鰭內的監察鏡頭，有需要時（例如睹後鏡倒影被後排乘客遮擋）只要扳低鏡下的掣，鏡面便會立即變成顯示屏，以顯示車後的監察影像，而且影像視野更是廣角設定，可以看得更闊、更多。

車廂的高科技環節不少，這點無容置疑；回歸基本步看用料、造工，亦會發覺廠方沒有辜負Range Rover這高級廠牌之名。覆蓋座椅的皮革，觸感及承托力比不少同尺碼SUV好，前排駕駛席及乘客位的腰部包圍感亦非常高分。抬頭一望，便會看到接近覆蓋整個車頂的巨型玻璃天窗，它將車外的天然光線大量引入車廂之中，明顯增強了空間感，令車內人可以更愜意地享受旅程，亦令Evoque提供了比高級行政房車更好的乘坐觀感。

車重影響加速感 駕駛模式撘救

Evoque始終是一部車身高、具備越野性能的SUV，故此在試車前總主觀覺得它在公路的行車表現不會好到哪裏去。事實上，我們亦沒理由要求一部SUV能提供有如跑車一樣的貼路感及循迹能力，所以在香港這類公路多過山路的地區，開着Evoque四圍走或許會感到一點納悶。不過當試完車後，便會發現第二代Evoque的公路行車比預計平順舒適，雖然車身高，但走在彎多路窄的西貢公路，車身動態不算「論盡」，但2.0L直四引擎雖然有渦輪增壓系統「加力」，雖然馬力及扭力數字算是可觀（最大馬力249ps，峰值扭力365Nm），但加速感並不如預想中凌厲，這或者與車身重量不輕有關，這時候便唯有將駕駛模式長期調至Dynamic，以提升加速快感。

說句老實話，要在香港用盡Range Rover任何車款的越野能力，機會實在非常渺茫，在本地買Evoque，應該不是為了它的越野性能，而是它那獨特而容易辨識的外形、高級的車廂用料、豐富而科技感重的細節設備，以及英國名廠製造帶來的一份優越感。Evoque絕對不算便宜，但若負擔得起，背負越野名望的它，的確比不少中型SUV會帶來更大的擁有滿足感。

■Range Rover Evoque P250 R-DYN HSE規格

車型：5門5座位SUV

引擎：1997c.c.，直4，渦輪增壓

馬力：249ps/5500rpm

扭力：365Nm/1300-4500rpm

傳動：9前速自動波箱

驅動：四輪驅動

耗油：9.3L/100km（平均）

長闊高：4371×1996×1649mm

軸距：2681mm

車重：1893kg

售價：$818,000起

查詢：2821 7147

文：莊達民

編輯：李宏豐

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