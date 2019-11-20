Watch Out：表界奧斯卡出爐 全球最薄萬年曆奪魁

挑戰腕表獎：Tudor Black Bay P01腕表

腕表的「挑戰」之處，是品牌將一枚1960年代沒有投產的腕表型號，重新演繹並推出市場。Tudor在1967年為美國政府研究推出全新的軍用表，雖然計劃後來被擱置，但從當時的prototype 1號腕表汲取靈感而製成的P01，也可以看到一些設計特色。上鏈表冠位於4時位的設計，為潛水和航海腕表常見的佈局，而12時位的專利表圈鎖定和拆卸系統，則令腕表維修保養更容易。

金指針獎（Aiguille d’Or）：Audemars Piguet Royal Oak超薄自動上鏈萬年曆腕表

金指針獎可說是整個鐘表大賞中最高殊榮，此腕表其實在2018年的SIHH表展上，以RD#2原型亮相，結合鈦金屬和950鉑金材料。腕表今年正式投產，腕表搭載的5133型機芯由製表師全新設計而成，將萬年曆機芯常見的三層式結構重新設計成單層，令腕表厚度僅為6.3毫米，是世界上最薄的自動萬年曆腕表。

最佳複雜男裝表：Audemars Piguet Code 11.59 Minute Repeater Supersonnerie腕表

另一枚AP得獎作是這枚三問表，機芯用上專利的音簧、表殼結構與敲擊調節器，令其聲量、音質及和諧音調方面的表現更為理想。機芯內的音簧並非固定在主夾板上，而是在一種類似共鳴板的新裝置上，改善了聲音的傳輸功能。腕表另有獨特的保護功能，可防止佩戴者在啟動報時機制的狀態下誤調時間顯示，損壞機芯。

最佳計時表：Bulgari Octo Finissimo

Chronograph GMT Automatic腕表

Octo Finissimo GMT腕表是Bulgari第五枚打破世界紀錄的腕表，是製表史上最薄的機械計時表。此自動機芯配備GMT功能，厚度僅為3.3毫米，腕表厚度則為6.9毫米，配搭42毫米超薄鈦金屬表殼。9時位置的按鈕，可調校腕表的第二時區時間。

最佳女裝表：Chanel J12 Calibre 12.1腕表

J12腕表最先是在2000年推出，轉眼差不多20歲，設計師決定為它轉轉形象。驟眼看來和原版完全一樣，但新版有多達10個地方經過調整，在功能和外形上也有提升。表殼、表冠和表盤比以往更細緻，而最大的分別是腕表用上一體成形的陶瓷表殼，並換上透明表底，讓大家可以看到品牌最近收購合作的瑞士Kenissi製表廠製作的全新自動上鏈機芯Caliber 12.1。

最佳複雜女裝表：MB&F Legacy Machine FlyingT腕表

FlyingT是品牌首款專為女性而設的腕表。白金材質的圓形表殼搭配弧形表圈與瘦長表耳，佈滿鑽石綴飾。藍寶石水晶凸形表鏡由表圈升起，下方的表盤則為微曲面。陀飛輪置於機芯上方，框架上半部的頂端點綴一顆隨着飛行陀飛輪轉動的鑽石。漆藝裝飾時間盤則位於腕表的7時位置，為50度傾斜的設計，只有佩戴者能夠讀到時間，帶點低調神秘感。

最佳日曆與天文表獎：Hermès Arceau L'heure de la Lune腕表

腕表有兩款不同設計，均以整個表盤的空間顯示南北球月相，分別用上隕石或砂金石表盤，前者呈現交錯的灰色隕石紋理，後者則如滿佈星光的夜空。表盤6時及12時位各鑲嵌了一輪明月，分別代表南、北半球的月亮，但要留意下方的才是北半球，月亮上寫上「Sud（南）」及「Nord（北）」提示。月亮由珍珠貝母製成，南月亮印上插畫家Dimitri Rybaltchenko設計的飛馬圖，北月亮則是寫實的月球表面，將魔幻與現實結合。

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文：Tung Cheung

編輯/陸亮瑋

美術/謝偉豪

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