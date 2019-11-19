校園筆陣．君子之道：學用除顫器 傳播愛心

我校共有20多名教職員參加這4小時的課程，大家都明白到救人要掌握黃金時間，對於心臟驟停的患者，每遲1分鐘為他們除顫電擊，存活率便會減少7%至10%，故愈早為他們以除顫器急救，愈能大大提升生存機會。完成課程後，我們可申請一張證書，以示我們懂得運用自動心臟除顫器，而學校亦會在這部儀器附近寫上懂用兼持證的教職員名字，以備不時之需。

於我而言，從未想過一個見血會暈眩的自己，竟然會去學急救。我曾考慮是否參與這個課程，但作為一校之長，倘若學生有意外發生，難道我袖手旁觀？這不是我的性格，要幫到忙就要有相關的知識及技能，所以我最後決定參加這課程。

在這4小時的學習中，導師把原本眼光只放在學校的我，擴闊至香港社會每個市民上，我需要運用這技能去幫助任何一個病患者。此刻我不期然有所感觸，一個不懂醫學的我也會不分親疏，全心全力去救人，但現在香港人卻互相攻擊，甚至發生身體碰撞，導致有多人受傷，愛的包容已蕩然無存，那天我便帶着這份無比的傷痛完成整個課程。

盼孩子明白愛的真諦

晚上，我回想整個學習過程及感受，正正是一個非常好的德育教材，何不從德信這塊小土地做起，撒下愛的種子，不望果實如何豐盛，只希望孩子在成長的過程中明白愛的真諦。「愛」是要無條件、無偏見地傾聽對方的需求，並予以協助。不管是與朋友之間的愛、與父母的愛、與孩子的愛、還是男女間的愛，我們都應該做到用心傾聽對方的需要，用心體會對方的感受。假如對方有難處，我們當然要無條件地給予幫助！

故此，學校已安排有興趣學習使用自動心臟除顫器的高年班同學，到護士學校學習使用儀器。出乎意料，他們不僅專心學習，技巧不俗，而且透過分享學習感受，看到他們明白要對人有愛，救一個自己不認識的人是一份愛，而這份愛是會傳播的。我們都想要一份長久的愛，所以要永遠學會——傾聽對方、感謝對方、尊重對方、寬恕對方。希望人人都有着這份愛，共同努力重建香港。

作者簡介﹕求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

文：郭超群（德信學校校長）

[Happy PaMa 教得樂 第268期]