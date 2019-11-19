論盡教育：不要讓教育論壇淪為口水會

出謀獻策 還是清談誤國？

講者算是重量級人物，終審法院首席法官馬道立、港大校長張翔、競委會主席胡紅玉、商界的吳天海等，還有三數名學者，因此小婦人擔定櫈仔（王師奶無資格入場，在電視機前擔定櫈仔而已）。不知怎的，忽然想起魏晉南北朝的士大夫「清談誤國」，寬鬆點說，論壇講辭性質確和「清談」近似，高調，理想，當然不會上綱到「誤國」。但既云教育論壇，則所論所談理應和教育有關，或針對時下教育缺失提出解決辦法，實質的提議似乎欠奉。

王師奶不是現場觀眾，只能靠傳媒報道，電視畫面播幾多就接收幾多，紙媒印幾多隻字就讀幾多隻字，電視惜畫面如金，報紙報道縮龍成寸，普羅如小婦人師奶輩，就只能管窺蠡測了。期望主辦單位中學校長會盡快將講者內容整理妥當，讓所有教育有心人參考借鑑。王師奶有一直覺得，通常一些團體辦活動，總是頭大尾細，開頭打鑼打鼓，大龍鳳做完，手尾無人執；或即使有人執，多是一年或半年之後，好彩就明日黃花，唔好彩就年後殘花。王師奶心目中，中學校長會算是所有教育團體中較有作為、較敢直言的一個，請打破一些團體的陋習，快些讓教育界得知會議全豹，無負舉辦論壇的初心。小婦人幾經辛苦，才能在YouTube看到馬道立和張翔的演講，其他不與焉。

如何將大道理編入課程才是關鍵

論壇的標題好動人：「課程的未來 未來的課程」。有以上講者陣容，在目前來看，也算是一時俊彥，且看報章的摘要報道：馬道立以「今日學生，明日領袖」為題，呼籲學生要具備社群意識（sense of community），要包容（tolerance）、尊重（respect）和妥協（compromise），並指法治不止尊重人權，更需要顧及公眾權利。馬道立首席法官字字珠璣，語語中的，情辭懇切，關懷出自內心，他真的希望今日的學生，明日的領袖能意識社群重要，人與人之間要彼此包容、尊重和妥協。其實道理並不高深，但在今日自我、刻薄、揶揄和固執氛圍中，似乎有點高調了。教育界如何把這毋庸置疑的大道理編入課程？小婦人不忍心馬首席法官的平實言論變為離地的高論，再轉化為空談，或美其名為近乎魏晉的「清談」。

中學校長會執事諸公，慎其始也須慎其終，論壇只是工作的起步，馬道立和其他學者只是提出方向，如何將方向變成課程初稿，不讓論壇淪為一時興起的口水會，才是論壇的工作重點。也許你們會說：「就算我哋做成課程，政府也未必會接納。」這是可能發生的事，作為一個有社會責任感的教育團體，一切盡其在我。共勉之。

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

文：王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第268期]