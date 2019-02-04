副刊
Happy PaMa 教得樂 第268期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：返學大過天？

【明報專訊】上個禮拜各區「活動」頻繁，除了很多主要交通幹道被堵塞，港鐵東鐵不少路線都宣布全面停駛。很多家長埋怨投訴教育局，即使交通癱瘓仍然堅持不肯宣布停課。

子女安全重要 還是返學更重要？

教育局有幾官僚有幾堅離地，不理學生死活，不是後知後覺而是不知不覺，問責局長從不負責，沒有最差只有更差，已經鐵證如山。家長還指望教育局發出指引去決定是否讓子女返學，唔係啩？自己居住的區域交通如何，市面情况如何，有沒有被催淚彈洗禮，家長最清楚，判斷決定是否讓子女返學有什麼困難？

由始至終，讓不讓子女返學的最終決定權，不是一直都在父母手中嗎？不要告訴我，是因為害怕孩子的attendance被扣分。當然我絕對相信有這個可能，但先不講扣分是否合理，和學校有沒有商討的餘地和空間，要先問的是，子女的安全重要，還是返學更重要？

其實這個問題困擾我很久，每次一有什麼突如其來的天氣變化，不一定要打10號風球或者黑雨警告，家長們不會當機立斷自行判斷是否讓子女返學，反而不斷投訴埋怨為什麼教育局沒出指引讓子女不用返學！每次看新聞，見到幼稚園學生要冒着水浸，全身上下衫褲鞋襪全部濕透都要返學的畫面，我都覺得他們可憐。想當年大小T兩個讀幼稚園的時候，什麼情况可以返學，什麼情况要請假，我作為媽媽的全權負責說了算。因為除了要顧及兩個孩子的周全，還要顧及公公婆婆冒着大雨接送他們兩個的安全。

孩子留院太空閒？ 攞功課畀你做！

不過回心一想，當孩子在兒童病房內留醫時，有父母卻日日到學校攞功課給孩子，在病牀上照樣要溫書準備默書考試，父母還可以面不紅氣不喘理直氣壯地說，子女在醫院很悶，在病牀上反正無所事事，所以趁着空閒，可善用時間做多一點練習。看到這裏，我就知道這些病入膏肓的父母，連考牌做父母的資格都沒有。讓生病孩子好好休息，原來都是一件非常奢侈的事。

由什麼時候開始，父母把孩子的學業讀書成績視為首要，一個禮拜七日不同課程排得密密麻麻就是好，孩子成長最需要的睡眠休息玩耍全部欠缺、剝奪，犧牲了孩子的遊戲玩耍權和愉快童年。BB未出世就要去排隊攞定報名表，爭崩頭誓要入讀名校究竟是什麼心態？在我眼中認為的變態，卻是怪獸家長認為的常態！

說來奇怪，一方面返不返學都要等指引不敢揸主意，另一方面卻妄想要全面操控子女的未來人生，這是什麼神邏輯？天倫之樂，其樂無窮，和怪獸家長講，簡直夏蟲語冰，只是苦了孩子！

100萬元的問題，究竟點解要生仔？

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

文：張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第268期]

相關字詞﹕交通癱瘓 停課 催淚彈 教育局 怪獸家長 名人kol 辣媽 張慧敏 辣媽ceo

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