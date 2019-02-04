教大GPS：管理情緒的要訣

赴約遲到 朋友破口大罵

小麗因晚出門赴約而遲到，朋友一見到她就破口大駡，憤然轉身離去。事後，小麗多次發短訊解釋，朋友都不理睬，斷絕聯繫達3個月。小麗每次提起這件事，心中便升起一股強烈的無名火。困擾小麗的情緒，除了憤怒，其實還有以下複雜的情緒：

1. 生氣，因為朋友大聲罵她

2. 尷尬，因為朋友在餐廳當着很多人的面罵她，讓她覺得丟臉

3. 自責，因為自己出門時習慣慢吞吞，結果遲到惹惱朋友，是自己的錯

4. 失望，因為大家關係好，認為朋友不應該因為遲到這件小事而責怪她

5. 後悔，覺得如果自己早點出門，就不會遲到了

6. 擔憂，因為朋友斷絕聯繫，擔心從此會失去這個好朋友

看清自己情緒 接納朋友情緒

理清以上的情緒，小麗終於明白自己為什麼一想起此事便一肚子火，清楚透過情緒找到自己和朋友的需要，放下這個情緒包袱。一方面，小麗希望朋友接受道歉、原諒自己，大家和好如初；另一方面，小麗看清自己的情緒後，幫助她接納及同理朋友的情緒，看到朋友情緒表達背後的需要——朋友因為小麗這次遲到而生那麼大的氣，好像過了火（情緒大於事情），說明遲到事件只是導火線，朋友失控的大火很可能因其他事情引起，例如，過往的經歷留下的情緒包袱，或當時工作壓力太大、身心過勞。如果小麗多些關心朋友，也許更容易化解這個僵局。

小麗決定再次向朋友發短訊，心平氣和地向她道歉，並清楚表達自己的請求和關愛：1.自己珍惜彼此的友誼，希望朋友原諒自己遲到的行為，延續友誼；2.向朋友保證，以後自己一定守時，不再遲到；3.詢問及關心朋友近况，如有需要，她會像以前那樣支持和幫助對方。

情緒是我們對事情的自然反應。有效的情緒管理，需要我們友善地覺察、理清和接納情緒，才能平靜地和他人溝通，表達感受和需要，提出解決方法，維護良好的人際關係。

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

文：章月鳳（香港教育大學課程與教學學系助理教授）

[Happy PaMa 教得樂 第268期]