專家筆陣．多元導航：交流不是自說自話

避而不談 隱隱有條刺

「作為家長擔心自己的孩子是無可厚非的事，尊重孩子的獨立，以及希望教育自己認為正確的價值觀，也是一個負責任的家長會做的事。我看見媽媽你的用心，也看到你們其實也很重視雙方的關係。」我回應。

媽媽繼續說：「以往在不同的事情上，我們也會有一些爭拗，就如打機的時間、讀書的成績、對家人的態度等等，即使有不一樣的價值觀，我們總能夠平心靜氣地說出自己的想法。但不知怎麼地，對於近來的『政治』事件，我們卻好像是火星撞地球似的，一發不可收拾。」

傾，定唔傾？

電視、報章、網站，每一天也充斥着大量的社會信息，亦因此容易引發家人之間的爭執點。有時在家中，我們只是輕輕一句說出自己的感覺，對家人來說卻很刺耳。我們希望了解對方的看法，但同時對方的說話會令彼此感到難受。「政治」這話題，可否不提？

「我也有努力嘗試與家人維持以往和平的關係，但真的很困難……」這是學生給我的反應。「因為我們在這個地方生活，一定會有受影響，難道可以隻字不提嗎？如果一直藏在心裏，讓心中隱隱地有條刺，最後才知道對方與自己的價值觀有如此大的落差！這樣不是逃避嗎？」學生娓娓道來。

無論政見異同 我們始終是一家人

如果傾，應該怎樣傾？

自開學以來，筆者會偶爾聽到家長或同學提出相似的詢問，「如果傾，應該怎樣傾？」在外面如此紛亂的日子中，誰不想回到家中好好的感受與家人相處的時間呢？政治與我們的生活息息相關，青少年有自己對事態的立場，證明他們開始長大了。作為成人的家長，可以先了解年輕一代的想法，尊重他們與自己的不一樣。溝通交流並不是你說你的、我講我的。我們可以從大家所說的事情中找出充足的理據、了解媒體所報道的是否有公信力、報道是否客觀而不涉過多的情緒、分析不同立場的人對同一件事的切入點等，讓雙方一同理解事實再作了解。避免作人身攻擊、阻止別人發言、甚至是一句「你懂什麼？」作結。

如果雙方討論後也沒有結果，甚至未能冷靜討論，我們也可以禮貌地暫停溝通，擇日再談。因為「無論政見有多不同，我們始終都是一家人」。其實，家長和青少年都是重視與家人的關係，接納大家的不一樣，以其他家庭活動來維繫家庭關係，也是面對不同政見的可行方法！

作者簡介﹕香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

文：王寶怡（香港家庭福利會註冊社工）

[Happy PaMa 教得樂 第268期]