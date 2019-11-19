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Happy PaMa 教得樂 第268期

Happy Pa Ma

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客座隨筆：提防自己語言暴力

【明報專訊】有天聽到隔鄰的爸爸對着他正在牙牙學語的女兒重複地說：「你曳，爸爸打你。」不論那位爸爸最終有沒有真的打他的小女兒，但這樣的回應，已對孩子造成一定程度的影響。

有研究指出，父母即使只是對子女作出言語暴力（verbal aggression/ abuse），亦會對子女的自尊及成績帶來負面影響。父母的言語暴力會對子女造成嚴重的心理創傷（psychologically harmful / psychological maltreatment）。

言語暴力並不是單指直接責罵，有研究指出，有些父母對子女的回應同樣會造成心理創傷，是絕不能接受（never acceptable）的。包括：拒絕或抽離、言語上的貶低、完美主義、對子女負面的預測（如：你永遠不會有任何意義）、負面的比較（如：為何你不能像你的兄/姊/他人）、視子女為代罪羔羊、羞辱、咒罵、威脅、令子女內疚（如：我已為你安排好所有，為何你要這樣做？）等。

言語暴力最大傷害 孩子否定自我價值

我想，言語暴力對孩子最大的傷害是令孩子否定自我價值，並且懷疑父母對自己的愛。

我與丈夫在教導兒子的方式當然有不一致，然而我們都會盡力避免以上所提到的回應方式。回想在照顧兒子的過程中，我和丈夫都有試過出現情緒到達瓶頸位而責罵或拒絕兒子，事後我都會立刻向兒子道歉，亦提醒丈夫要向兒子道歉，讓兒子知道爸爸媽媽仍然很愛他，同時為兒子立榜樣。

我一直希望以較正面的態度管教兒子，所以我和丈夫與兒子相處時，會彼此在言語和行動上互相提醒，實踐多欣賞、多肯定、多讓兒子嘗試、盡量避免使用「不」的句子。更重要的是，面對兒子做了我們認為不恰當的事情時，都盡量柔聲教導。這對我來說比較困難，所以我都要經常提醒自己，同時請丈夫提醒我。

當遇着其他人拿兒子跟別人比較，或以不友善的態度對待兒子，或命令兒子，甚至打兒子（即使是開玩笑的態度），我都會向丈夫「反映」，讓他在適當的處境下挺身保護兒子，使兒子知道並信任爸爸對他的愛，是他有力的保護。

參考：

Solomon, C., & Serres, F. (1999). Effects of parental verbal aggression on children's self-esteem and school marks. Child Abuse & Neglect, 23(4), 339–351. doi: 10.1016/s0145-2134(99)00006-x

Tomison, A. M., & Tucci, J. (1997, September 2). Emotional abuse: The hidden form of maltreatment. Retrieved from https://aifs.gov.au/cfca/publications/emotional-abuse-hidden-form-maltreatment#ver

作者簡介﹕維護家庭基金好爸爸中心網誌作者

文：文麗兒

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