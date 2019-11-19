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Happy PaMa 教得樂 第268期

Happy Pa Ma

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半個瑞典人：怎可放棄

【明報專訊】11月12日這天，我上早班，在幼稚園午飯後跟幾個3至5歲的孩子做聖誕雪花，枱面放着A4白紙、剪刀、膠漿和顏色筆。我摺摺剪剪示範時，只有奧利花和曉達留意，其餘3個已在動手。半小時下來，孩子問了許多問題，也不停叫我看他們手中的進度。結果除了我示範的兩個雪花剪紙，桌上展覽着的藝術創作包括：五花眼罩、立體純白紙團雕塑、彩虹橋畫作，只有曉達做了半張雪花，並塗滿對稱的間條顏色。我嘩嘩聲大讚兼鼓勵：「不如你們自己說說！」他們隨即熱情地搶着介紹自己的創作。「一齊出聲我聽不清楚啊，逐個來！」

這一節「室內靜態活動」原意是做聖誕雪花，我想或許完成後可以貼在窗門上，迎接北國深秋隨時降臨的初雪。結果出來不但非我所想，反而超越我所期待的。孩子們沒有跟從指示，各自各做，從而表達創意。任孩子自由選擇並發揮，大人不干涉，不打斷，只是沿途引導和協助，這正是瑞典幼稚園教育的精髓之一。對老師來說，這一節活動計劃是成功的。要改善的話，我早應把閃令令粉末也放在枱上。

純真小孩 人生意義與希望

這天的幼稚園工作很順利，幾歲大的孩子充滿純真與生命力，力量之大足夠讓大人抖擻精神挺下去，或許這就是人生的意義與希望。我整天沒上網看新聞，回家煮好飯邊吃邊看手機，女兒們不停地說着學校當天的一切，我卻聽不入耳，眼裏盡是黑烽火下中大學生在抵抗的照片，多麼熟悉的荒謬影像……連遺書都寫好……怎麼會是這樣的！幾個小時前幼稚園孩子給我注滿的能量頃刻粉碎。

校園是重要寶庫 正常人都懂尊重

校園是孕育希望，建造社會未來的重要寶庫。鼓勵辯論、分享知識、尊重意見、同謀共識，是文明世界大學校園的長遠任務。任何正常人都懂得珍而重之。任何正常香港人都明白每個家庭要幾咁辛苦先養育出一個大學生。

6月9日那天，我告訴家人朋友：「帶孩子去，行少少都要！」心裏想着那是給孩子實踐公民權利的種子機會。不少香港父母身體力行，帶同年幼孩子上街，同心同聲叫口號。5個月下來，種子如受了龍貓神功成為蓋天巨傘，傘下所有大中小學生都可能是你親戚、你朋友、你鄰居甚至你們自己苦心養育的孩子。怎能忘記！怎可放棄！

作者簡介﹕移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

文：周游

[Happy PaMa 教得樂 第268期]

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