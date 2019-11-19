半職爸爸：更能消幾番風雨

《男兒當入樽》的驕傲與遺憾

《男兒當入樽》是日本漫畫王國歷來評價極高的幾套漫畫之一，相信不是第一，也一定排在五甲之內。漫畫裏所有角色的性格十分突出，或冷漠，或害羞，或衝動，或張揚，或內斂。主角之一櫻木花道好勇鬥狠，但面對女生，害羞木訥，沒辦法追求到任何異性，因為暗戀喜歡籃球的晴子，他加入了自己一竅不通的籃球社。主角之二流川楓球技高超，愛慕他的女生不計其數，但他內心只想着籃球。除了赤木隊長，其他隊員各懷絕技，但亦埋藏着過去犯錯所留下的創傷，是名副其實的不良少年。慢慢，他們各自修補內心的傷痕，為了籃球，付出了自己所能付出的一切。當這邊的人失守，快要掉進懸崖之際，那邊的戰友站了出來，承擔了屬於自己的一刻。當籃球菜鳥櫻木花道不顧受傷飛身救出本應出界的籃球，全場氣氛馬上轉變。可能是無關勝負的一球，但是，一種精神，一種不惜一切的精神，號召着全場隊友：這不僅是一場籃球比賽。

漫畫故事的結局是，櫻木的一隊將士用命，在耗盡了一切的情形下，奇蹟地在淘汰賽中擊敗了上屆全國冠軍。然後，故事馬上結束。作者簡單交代了後來發生的事，他們在緊接下來的一場淘汰賽敗陣。

這就是《男兒當入樽》的結局。堅持打贏了最重要的一仗，可是無法奪冠，永遠帶着驕傲，也永遠帶着遺憾。堅持，不可能贏得一切，但至少可以贏得對自己一生的尊重。堅持不是為了勝利，而是為了尊嚴。人可以倒下去，至少，是站着倒下去，是戰鬥過後倒下去，而不是跪着和爬着去贏得某種勝利。

又逢己亥 最可惜一片江山

我和女兒都不打籃球，但我們都是《男兒當入樽》的擁躉，動畫看完了，漫畫也看完了。我們覺得，結局不太好，有點草率，有點悲傷。過了一段時間，我們突然發現，這其實才是最好的結局。人生本來就是這樣。

香港的11月，漸涼，硝煙和血，愚而可恥的事，遍及每個角落。目睹最近在大學校園發生的一切，悲從中來，欲哭無淚。香江糜爛至於今日，暮氣蒼然，不期然想起梁啟超的集詞句聯：「更能消幾番風雨，最可惜一片江山。」下聯出自姜白石的《八歸》，上聯出自辛棄疾的《摸魚兒》。《摸魚兒》最後幾句是：「君莫舞，君不見，玉環飛燕皆塵土。閒愁最苦。休去倚危欄，斜陽正在，煙柳斷腸處。」此詞作於淳熙6年，即公元1179年，己亥年，偏偏今年又逢己亥。相隔840年，14個甲子，蕭條異代，悵恨相同。

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

文：張帝莊

[Happy PaMa 教得樂 第268期]