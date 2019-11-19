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Happy PaMa 教得樂 第268期

Happy Pa Ma

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讀樂樂：令人流淚的神奇小盒子

【明報專訊】神奇小盒子？孩子一聽到這題目都很雀躍。小盒子，往往是孩子收藏自己心愛小玩意兒的百寶箱，這次小盒子裏有什麼寶物？怎樣神秘？都想一探究竟。

見不到太陽月亮的劏房

唉，這次小盒子可不是什麼寶物箱，而是……你能想得到嗎？是一個小男孩的家，他和爸爸媽媽一起住的一個小盒子！

是的，在一間大房間裏分隔而成的一個小房，沒有窗户，只有一塊不能打開的小方窗，因為通向的後巷污糟邋遢，鼠蟲橫行。所以是個名副其實的「盒子」，也叫劏房。

作者蘇美智和畫家鍾嘉莉採訪了住在劏房的幾個家庭，用簡潔生動文字和圖畫描述了住在這裏的孩子生活：見不到太陽和月亮，黑漆漆的房間一直要開燈；不能開窗，悶熱如蒸籠，孩子快成了叉燒包；魔法牀也可變為書枱、餐桌、櫃桶、孩子的遊樂場……

雖然居住環境如此差，但是一家三口生活得和諧平和，沒錢參加學校親子旅行，那就坐在牀上面對一部二手電視，也可以歎世界；牀底下的百寶箱也能解悶，牀上還可擺擂台耍功夫；魔法媽媽用一個電飯煲可以煮飯、炒菜、煲湯，變出一日三餐；晚上清潔工爸爸回來，三口圍住炕桌說說笑笑用餐，是一家人的快樂時光。

夜晚的走廊，是幾家劏房住户透氣聊天的地方，家家都有難解的問題，人人都有一肚子心事，向着星空傾訴，是否心頭輕鬆了一些？

雖然居住在小小空間，但是孩子仍懷有巨大夢想：希望長大了當工程師，建造很多大房子，讓人人有寬敞的家！

小朋友，打開《神奇小盒子》看看吧，這是一本讀了讓人流淚的繪本。你要知道，在這個繁華城市，高樓大厦林立，但是有9萬多家庭、3萬多與你同齡的孩子居住在這樣的小盒子裏，小盒子陪伴他們成長。

國際扶貧發展機構樂施會旨在推動民間力量消除貧窮，它一直在推展世界公民教育，鼓勵孩子們關心世界，思考如何改善不平等的情况。樂施會關注本港扶貧事業。這個繪本是樂施會「世界小小公民教育計劃」的一部分，一共創作出版6本教育繪本，這是其中之一。以香港貧窮為議題的繪本在本港不多見，這是一次極有意義的嘗試，相信小讀者能從中擴大眼界，引發同理心，思考眼前的世界，進而建立尊重、珍惜、公義、和平與愛的正面價值觀。

作者簡介﹕愛孩子，愛與孩子一起瘋，愛向孩子講故事，也愛為孩子寫故事的一個老小孩。

文︰宋詒瑞

[Happy PaMa 教得樂 第268期]

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