家家有禮：鑽飾美食 會員感謝賞　　

此外，The Point by SHKP會員於即日起至11月29日，在場內地下至13/F之商戶即日惠顧任何金額之電子消費，可用優惠積分搶換多款鑽飾、美食等限定豐富禮品；消費滿$300可免費訂製讓你DIY印上喜愛的圖款及專屬名字的保溫瓶；消費滿$600可獲Snaptee DIY個性化創意頭文字Tee，根據自己的容貌自創專屬Avatar人物，更可選擇自己喜愛的T-Shirt主題系列，送禮自用兩相宜。

INFO

世貿中心秋日感謝賞

地點︰銅鑼灣WTC世貿中心

查詢︰2576 4121

■送朱古力及潤手霜

WTC世貿中心送出禮品套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者，每份包括Frantz新品Tiramisu魔法杏仁朱古力1盒及瑞士殿堂級GLYCEL Vital Hand Cream潤手霜1支。名額6個，每人可獲禮品1份。（圖2）

截止日期：11月26日，送禮詳情見另文。

[Happy PaMa 教得樂 第268期]