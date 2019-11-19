家家有禮：AP鴨PC狗 化身露營達人

AP鴨及PC狗首度以露營探險look，現身華懋集團旗下三大商場：將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心及粉嶺名都商場，在冬日野外營地主題佈置「華懋集團商場×Ahiru No Pekkle & Pochacco 30th Anniversary閃閃Glamping『型』聖誕」中，帶大家影盡6個Glamping探險景點。在翩滙坊的「閃閃Glamping『型』聖誕」中，兩個主角首次以3D聖誕造型於「夢幻冬日星空營」中跟大家見面；粉嶺名都商場的「冬日露『型』星夜遊」則舉行豐富的冬日野餐盛宴；希爾頓中心的「『型』遊雪山冰湖」就與大家一起輕舟泛湖，欣賞冬日美景。

此外，大家亦可於希爾頓中心及粉嶺名都商場，與AP鴨及PC狗大玩經典的「Glamping Party聖誕疊疊樂」，於指定日子消費滿指定金額便可參加，勝出可獲得限定「Ahiru No Pekkle×Pochacco『型』遊星空便攜袋」。

INFO

華懋集團商場×Ahiru No Pekkle & Pochacco 30th Anniversary

閃閃Glamping「型」聖誕

日期︰即日至2020年1月1日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰翩滙坊B1層露天廣場、希爾頓中心L3大堂、粉嶺名都商場L2大堂

查詢︰3559 2254（翩滙坊）

■送Ahiru No Pekkle×Pochacco旅行袋

華懋集團商場送出Ahiru No Pekkle x Pochacco把臂「型」遊旅行袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額6個，每人可獲禮品一份。截止日期：11月26日，送禮詳情見另文。

[Happy PaMa 教得樂 第268期]