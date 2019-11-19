家家有禮：小馬國友誼城堡 玩彩虹滑梯

這個充滿夢幻色彩的遊樂園裏，有6個遊玩打卡位，當中最注目的佈置是從卡通跳到現實世界的4.5米高「小馬國友誼城堡」，小朋友們可踏上七色階梯，大玩4米長的彩虹迴旋滑梯！同時，大家更要Mark實「夢幻見面會」的大日子，跟My Little Pony的6個主角見面抱抱，以及於商場1樓的期間限定店選購多款主題精品，為親朋好友挑選佳節禮物！

INFO

皇室堡×My Little Pony 聖誕夢幻童樂園

日期︰即日至2020年1月5日

地點︰銅鑼灣皇室堡地下中庭及1樓

時間︰上午10:00至晚上10:00

查詢︰2895 0668

■送My Little Pony精品

皇室堡送出 My Little Pony聯乘禮品，包括魔幻LED液晶手寫板及彩虹圍裙連手袖套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額16個，每人可獲禮品一份，款式隨機送出。（圖2）

截止日期：11月26日，送禮詳情見另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第268期]