文化園地：本地新進作家插畫師合作 共融繪本 傷健奏出完美聲音

文︰沈雅詩

育有一女的梁雅怡，在踏上作家之路前，是一名中學教師，曾出版過一本繪本；大學修讀心理學的溫柏萱（Wendy），全職做插畫師之前，曾在一間推動創新教育的機構工作。兩人素未謀面，但因為都是愛繪本之人，於是在大細路出版社穿針引線下，促成了這次的合作。

「因為有機會接觸到樂團，知道他們很想向社會宣揚共融的信息，於是我便提議合作出一本相關題材的繪本。另一方面，大細路一直希望多些支持本地新進繪本作家，於是便找來雅怡和Wendy，一個負責文字，一個負責繪圖，經過幾個月的共同努力，《完美的聲音》終於誕生。」大細路出版社總編輯盧志妮（Eunice）說。

故事講述森林的動物被大自然界所產生的天籟之聲所感動，卻因為難以掌控這種聲音而失望。雅怡表示：「很多時，我們也知道人生未必存在百分百的完美，但我們卻一直追求它。」於是，有動物想到自己去唱，去模仿自然界的聲韻。然而，並非每種動物也像大嘴鳥、公雞、貓兒等，可以發出又響又亮的聲音，「青蛙、鴨子等動物的聲音很低沉；蛇、變色龍等動物更好像天生無法發聲」。

後來，有動物想出使用工具（樂器），借助物質原理去模仿天籟之聲。不過，新問題來了。「長頸鹿脖子太長，牠無論如何垂頸彎腰，雙手也離地太遠，觸不到鋼片琴；蚯蚓沒有手腳，又怎樣打鼓彈豎琴呢？」最後，作者透過動物之間的互相合作，大家按着自身的條件，有的負責唱，有的負責奏，各自貢獻出能力範圍內最好的聲音，終於這支「大空地樂團」，成功合奏出最完美的聲音。

手繪製作 落足心機

隨着科技進步，很多繪本都採用電腦繪圖，但在《完美的聲音》，讀者看見的每一隻小動物、每一個畫面，都是Wendy用人手一筆一筆繪畫的。Eunice笑指，是出於自己的「鬼主意」，「我始終覺得，用電腦繪圖層次感稍遜，感覺冷冰冰一些，而手繪則有一種溫暖感，顏色層次也會活潑一些。所以，我找Wendy合作時，已經說明想要手繪。」

Eunice和雅怡更不諱言曾多番「勞役」Wendy，因為每一個畫面，只要她們想提出修改，即使微細如一個眼神或調校少許姿勢角度，繪者都要推倒重來，重新畫一遍。幸而小妮子滿腔熱情，從沒有抱怨過一句，「我經驗實在淺，在畫面安排上，想到什麼便畫什麼，試過一個頁面有一大群動物堆在一起，原來這樣反而看不到重點。全賴她們兩位不斷指導，給我很多意見」。記者問Wendy究竟反複改了多少遍？她表示已忘掉，只知道超過九成的畫面，已經跟第一稿完全不一樣。

全書最精彩是一幅跨版拉頁，台上表演的正是「香港共融樂團」，台下是人類與各種動物觀眾並排而坐。「共融不限於傷與健之間的合作和包容，還包括特性不同的物種共融，以及人與自然界的共存，這些都是值得普世追求的目標。」雅怡說。

■INFO

新書分享會即場教繪畫

為配合「香港共融樂團」宣揚共融的信息，大細路出版社將舉行《完美的聲音》新書分享會，屆時作者梁雅怡將現身跟大家說故事，而繪者溫柏萱亦會即場教授繪畫小動物的技巧，對文字和繪畫有興趣的大小朋友，萬勿錯過。

日期︰11月24日（周日）

時間︰下午4:00至5:00

地點︰荃灣D‧PARK愉景新城L1

費用︰全免

[Happy PaMa 教得樂 第268期]