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Happy PaMa 教得樂 第268期

Happy Pa Ma

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有教無「累」：幼稚園查篤撐學ABC

【明報專訊】唱歌學英文，不單是小學才有，怡寶中英文幼稚園亦以兒童粵劇帶領小朋友學好英文。為了令曲目與英語更加配合，更請來「查篤撐兒童粵劇協會」創辦人馬曼霞，將粵曲內「四不正」的曲牌小調，因應孩子的英語能力，填上以顏色作主題的英文歌詞，名為Colours，讓孩子邊唱邊學。

怡寶中英文幼稚園校長鄧艷嫦指出，學生在K1開始，每星期都上一次兒童粵劇課。採訪當日，記者正看到K3學生正在練習，每個小人兒齊齊挺直腰板，擺出丁字腳姿勢，配以粵劇做手，一起精神奕奕地唱出Colours的歌詞：「orange、yellow、black and white……」雖然小孩偶有忘了歌詞或跟不上節奏，但他們仍然唱得投入起勁。

姿勢做手學到足

鄧艷嫦指出，兒童粵劇很受小朋友喜愛，「粵劇的姿勢優美外，也可從曲目中表現情感，從而令他們勇於用語言表達，所以我們也用這個作媒介來教英文」。她強調，要孩子死記硬背英文沒有意義，反而是讓小朋友從英文歌詞內，了解詞彙的意思之餘，同時利用唱歌來訓練出講及聽的能力，令他們可在生活中應用。所以兒童粵曲的內容，大多是環繞小朋友的日常生活，「正如剛才學生所唱的Colours，當中一句歌詞是『my lips are red, my eyes are brown』，當他們學懂不同顏色的英文之後，便可轉換歌詞，不一定是brown，可以是black或其他顏色」。而且孩子唱粵劇時，要根據音調唱出字彙，從而可加強他們的發音能力。

打好英文基礎

以有趣的方法教小朋友學英文，鄧艷嫦相信除了可提升學習成效外，更可培養學生對英語的興趣，為未來學習打好基礎，「只要我們將學英文變成有趣的事，便可以為小朋友打好英文的基礎，而且將來他們學習英文時，也不會抗拒」。

[Happy PaMa 教得樂 第268期]

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