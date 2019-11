有教無「累」：幼稚園查篤撐學ABC

怡寶中英文幼稚園校長鄧艷嫦指出,學生在K1開始,每星期都上一次兒童粵劇課。採訪當日,記者正看到K3學生正在練習,每個小人兒齊齊挺直腰板,擺出丁字腳姿勢,配以粵劇做手,一起精神奕奕地唱出Colours的歌詞:「orange、yellow、black and white……」雖然小孩偶有忘了歌詞或跟不上節奏,但他們仍然唱得投入起勁。

姿勢做手學到足

鄧艷嫦指出,兒童粵劇很受小朋友喜愛,「粵劇的姿勢優美外,也可從曲目中表現情感,從而令他們勇於用語言表達,所以我們也用這個作媒介來教英文」。她強調,要孩子死記硬背英文沒有意義,反而是讓小朋友從英文歌詞內,了解詞彙的意思之餘,同時利用唱歌來訓練出講及聽的能力,令他們可在生活中應用。所以兒童粵曲的內容,大多是環繞小朋友的日常生活,「正如剛才學生所唱的Colours,當中一句歌詞是『my lips are red, my eyes are brown』,當他們學懂不同顏色的英文之後,便可轉換歌詞,不一定是brown,可以是black或其他顏色」。而且孩子唱粵劇時,要根據音調唱出字彙,從而可加強他們的發音能力。

打好英文基礎

以有趣的方法教小朋友學英文,鄧艷嫦相信除了可提升學習成效外,更可培養學生對英語的興趣,為未來學習打好基礎,「只要我們將學英文變成有趣的事,便可以為小朋友打好英文的基礎,而且將來他們學習英文時,也不會抗拒」。

[Happy PaMa 教得樂 第268期]