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龍虎山遇上「織葉特工隊」

【明報專訊】香港島西邊的龍虎山，可說是香港生態的寶庫，很多不同種類的鳥獸昆蟲，包括一些瀕危品種，都能在這蕞爾小島找到一片安居之所，靜靜在這裏築起安樂窩，繁衍下去。

走訪了龍虎山環境教育中心，負責人介紹了兩名擅長用葉織成家的「織葉特工」：長尾縫葉鶯和黃猄蟻，前者的一張嘴有如織女的一雙巧手，織成巢穴培育幼鳥；後者則靠仔細分工，合力搭建安樂窩。

長尾縫葉鶯（Common Tailorbird，學名Orthotomus sutorius）是龍虎山以至香港郊野常見的鳥類，屬鶯科，前額為赤褐色，上半身呈橄欖綠色，下半身為白色，長長的尾羽會不時搖擺。

長尾縫葉鶯 大自然裁縫

長尾縫葉鶯雖是叢林常客，但不代表牠容易被看見。「由於牠們的體積小（由頭至尾部約12厘米），又喜歡跳來跳去，不容易發現；如用望遠鏡去觀察，牠們飛來飛去，很快便睇到頭暈。」龍虎山環境教育中心項目主任陳燕瑜（Angela）說，初到中心工作時，有資深同事教她，要跟循叫聲尋找牠們藏身之所，「長尾縫葉鶯的叫聲很特別，就是同樣速度、同音的『咇—咇—咇—咇—』的叫，為時很久很久」。同事教她，如聽到這種長叫不斷的鳥鳴，就是長尾縫葉鶯來了，認清這種叫聲後，就很容易發現牠們。

鳥類築巢，不見得是什麼特別的事。但長尾縫葉鶯築巢的特色，在於牠的「巧手」，嚴格來說應該是「巧嘴」。

一般的鳥巢，是雀鳥用幼枝、樹葉、纖維等堆疊或黏合成巢。但長尾縫葉鶯能將自己的喙（嘴巴）當縫針使用，將巢穴如針線的釘在樹葉之上。「牠們會將一兩塊樹葉捲起，然後用一些植物纖維、蜘蛛絲或不知從哪來的人造纖維等當做線，一條一條的以『織縫』的方式，將樹葉縫連起來。」

Angela從一些相片上見過，有長尾縫葉鶯將一些如A5紙張大小的樹葉屈起來，嘴巴銜着幼樹枝當線，縫上葉子的兩端便成鳥巢。龍虎山環境教育中心項目主任、資深生態導賞員杜振南（Hugo）也曾在中心門前小路上見過一個縫葉鶯的巢，把兩三塊樹葉縫在一起，呈雪糕筒形，底部鋪了一層樹枝、植物纖維，如牀鋪一樣。「長尾縫葉鶯的巢多隱蔽在叢林的樹幹上。牠們不算是群居鳥，在繁殖的時候，通常由一隻或一對鳥負責築巢，在巢中生蛋、孵化。」他說，「很多人以為巢穴是鳥的家，但其實牠們是在樹林生活，築巢不是自住，主要作育嬰用」。

黃猄蟻 一家大細全員織巢

另一名「織葉特工」黃猄蟻（學名Oecophylla smaragdina），又名黃柑蟻、紅樹蟻，俗稱織葉蟻（weaver ants），常見於亞洲及澳洲。群居的黃猄蟻屬於「社會性昆蟲」（群體生活，有明顯的協調性和內部分工），牠們會分成不同小隊，建設自己的家：有小隊負責將數塊樹葉搬拉在一起去織巢；有小隊負責拉着樹葉的兩端；有些蟻負責「織縫」樹葉；有些蟻負責「吐絲」，以黏合樹葉之間的縫隙。有趣的是，負責「吐絲」的黃猄蟻不是成蟲，而是幼蟲。

黃猄蟻如何縫合樹葉？「有些蟻會用自己的觸角及腳﹙有倒鈎﹚，鈎着葉的兩邊；而另一些成蟻會『手捧』着一粒白色的黃猄蟻幼蟲，由牠吐出的絲去黏合樹葉。」Angela指牠們的絲有如「膠水」，黏合樹葉成巢。「去年颱風山竹到港，把不少樹木都吹塌，不少動物或昆蟲的巢穴也倒在地上。颱風過後我回來上班，看到黃猄蟻其中一個在地上的巢穴，蟻群正團結地、勤勞地修補巢穴。」蟻巢因應枝葉形態而建，一般為圓球形，較大的蟻巢直徑可達68厘米。

惡蟻遇尅星：白足狡臭蟻

黃猄蟻屬中型蟻，品性較兇惡。「如你行得太近，牠們會咬人！」Angela引述一名螞蟻研究員的說法：「為何被螞蟻咬會痛？一是因為有些螞蟻咬人後會噴出蟻酸到你的傷口；另一種是牠本身有『針』，如蜜蜂一樣去螫人，令人痛楚。黃猄蟻屬前者，即噴蟻酸那一種。」

黃猄蟻雖惡，卻偏偏在龍虎山遇到天敵「白足狡臭蟻」。「白足狡臭蟻是入侵物種，牠的體積較小，卻能打敗黃猄蟻。曾經有一堆黃猄蟻跟白足狡臭蟻大戰一輪後，一堆黃猄蟻死了，死狀都是蜷曲在一起。白足狡臭蟻則死傷輕微。我們把牠們的屍體收集下來，製成標本。」可見動物、昆蟲，都有織巢成家，保家衛族的本領。

文：蔡琇莹

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕龍虎山 築巢 發現香港 龍虎山環境教育中心 黃猄蟻 長尾縫葉鶯 生態

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