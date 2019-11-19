副刊

好生活

下一篇 上一篇

織溫暖牌 「一錯一拆」進步快

【明報專訊】冬日來臨，親手編織頸巾或毛衣送給至愛，一定無比溫暖。近年不少人上網跟隨影片和圖解學習編織，但當面對冷線糾纏不清，內心一團火難免被撲熄。編織專家說不少人想一步登天，以圖案複雜的毛衣作入門，結果半途而廢。她建議新手先找導師學習基本功，當明白要點和選擇合適工具，兩三星期便可織起一條頸巾。只要再下點苦功，親手織出「溫暖牌」毛衣也指日可待。

「用織針編織好簡單，高針和低針兩種針步就像電腦程式中的『1』、『0』，可排列出不同紋式。」創立50多年的彌敦毛冷負責人、擁有逾18年織毛衣經驗的廖敏兒，分享編織的入門貼士。

1. 用粗冷織頸巾入門

廖敏兒說頸巾由頭至尾的闊度相等、針步數目不變，較易掌握編織技巧。「學習編織要有耐性，如頸巾都應付不了，相信很難編織出一件毛衣。」不少初學者被紋式繁複的毛衣吸引，結果卻被當中高深的技巧打沉，建議擬定實際、容易達到的目標。

她建議新手用粗冷線編織頸巾。「相對於幼冷線，粗冷線用較少的行數便可完成相等長度的織物。」她說新手不要期望可一口氣把頸巾織成，建議每天抽半小時至一小時編織，大約花兩三星期便可織成一條約120厘米長的頸巾。「新手適宜在安靜環境中慢慢專心織，疲累時或在交通工具上都會分心，容易出錯。」她建議選擇有規律、重複的針法。「最簡單是平針針法，即一行全部用高針，之後一行全部用低針，梅花間竹地編織。」

不少人想在短時間內提升技巧，記者也不忘請教心法。「最快進步的方法，是當發現織錯針步後拆開來修正。大部分學編織的人都怕犯錯，要拆開織物如世界末日！」她說拆開織物後冷線可重用，不會浪費。「失敗經驗有助提高警覺，避免重犯錯誤，日後反而會少走冤枉路。」

2. 織針與冷線粗度匹配

另一個常令初學者半途而廢的原因，是選錯工具。「建議新手用木或竹製的織針，優點是表面摩擦力大，容易把冷線挑起。」反之鋁質織針雖堅硬耐用，光滑的表面可提高編織的速度，但亦容易跣走冷線，新手會較難掌握。

她說不少人貪方便向朋友借織針，但款式未必適用所選的冷線。「織針和冷線的粗度要匹配，粗冷線要選配粗織針。」她解釋織針的粗幼度會影響織物的密度，使用直徑3毫米的幼針會織出密度較高的織物。若以幼織針配合粗冷線的話，所編出的織物會密不透風、欠缺彈性。另外，她說不少新手編織時會不自覺地用力拉扯冷線，這樣做也會令織針過分緊密。「有新手誤以為，用力拉扯冷線可把毛冷拉長而節省一些用料，但當冷線被拉長後會變幼，結果要多織幾行『補數』。」

3.細讀冷球招紙資訊

如何準確選用合適的織針？不少人拆開冷球便隨手丟去招紙，原來紙上有不少有用資訊，包括適用織針的直徑。廖敏兒說日、美、英的針號制式各有不同，但直徑一般以毫米為單位，新手可按招紙上的建議找到匹配的織針。

招紙上還有其他有用資訊，打個比喻「10cm×10cm、22 Stitches、28 Rows」，是指這款冷線使用平針針法編織，以每行22個針步（Stitches）織28行（Rows）的話，可織出一幅約10×10厘米的織物。新手編織頸巾時，當決定了頸巾長度後，便可參考這比例換算出所需的針步和行數。

此外，招紙上亦會註明毛冷品牌、物料、顏色編號、批次、產地和清洗方法等資訊。「因不同批次的冷線有輕微色差，配冷時最好購買相同批次的出品。」另外，產地可反映毛冷的品質。「土耳其一般出產較便宜的人造纖維冷線，而高級的羊毛冷一般在意大利和日本製造，價錢相差近兩倍。」羊毛冷球每個約售50至80元，茄士咩冷球則昂貴得多，體積雖是羊毛冷球的五分之一，但每個售價逾200元。「不少人說手織毛衣較保暖，但也視乎用料。」廖敏兒說人造纖維保暖度較差，但優點是便宜、輕便、顏色選擇較多，也適合新手使用。

4. 文字教學比影片易明

市面和網上都有很多編織不同款式織物的教材，主要分文字和圖形教學兩類。廖敏兒說文字教學會詳述所需材料、針步次序等，較適合新手。「不少教材以英文撰寫，內容中使用大量縮寫，建議新手先理解縮寫的意思。『K』代表低針（knit），『P』代表高針（purl）。而『P1；K3』的意思是先織1針高，接着3針低。」她說大部分的針步組合會不斷重複，一理通便百理明。

她說圖形教學若缺乏文字解釋，新手未必看得明白，至於近年流行跟網上的影片學習，「其實睇片學更難，因拍攝角度未必可清楚捕捉每個細節」。編織是一門精細手藝，她建議新手還是先跟導師面對面學習基本功。「不少毛冷店老闆都願意向客人講解，有人從旁指導會較易上手，之後睇片進修便易得多。」廖敏兒說當編織技巧純熟後，便可脫離教材限制更改紋式，自己設計圖案，有如一名毛衣設計師。「就像學音樂一樣，當打好基礎後便可脫離樂譜，享受創作的樂趣！」

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞

午餐大戰 飯盒速祭五臟廟
午餐大戰 飯盒速祭五臟廟
與時並進：網上訂便當 售賣機即取即食
與時並進：網上訂便當 售賣機即取即食
俞君捷從運動員到校長 藉拉丁舞教孩子信任包容
俞君捷從運動員到校長 藉拉丁舞教孩子信任包容
後記：一起走過的日子
後記：一起走過的日子
鈎針編織：新手鈎織 慎選冷線防「糾結」
鈎針編織：新手鈎織 慎選冷線防「糾結」
有教無「累」：粵語金曲變英文歌 死板詞彙輕鬆入腦
有教無「累」：粵語金曲變英文歌 死板詞彙輕鬆入腦
學生心聲
學生心聲
專家意見：每句歌詞不宜太長 節奏不太快
專家意見：每句歌詞不宜太長 節奏不太快
有教無「累」：幼稚園查篤撐學ABC
有教無「累」：幼稚園查篤撐學ABC
本周FOCUS．採訪手記：親子版記者 跟小朋友打成一片
本周FOCUS．採訪手記：親子版記者 跟小朋友打成一片
家家有禮：星空下與小王子共度浪漫聖誕
家家有禮：星空下與小王子共度浪漫聖誕
重要日子提提你
重要日子提提你
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：全港首個室內外自然博物館 體驗都市農耕 入商場享受大自然
好去處：全港首個室內外自然博物館 體驗都市農耕 入商場享受大自然
文化園地：本地新進作家插畫師合作 共融繪本 傷健奏出完美聲音
文化園地：本地新進作家插畫師合作 共融繪本 傷健奏出完美聲音
家家有禮：小馬國友誼城堡 玩彩虹滑梯
家家有禮：小馬國友誼城堡 玩彩虹滑梯
家家有禮：AP鴨PC狗 化身露營達人
家家有禮：AP鴨PC狗 化身露營達人
家家有禮：鑽飾美食 會員感謝賞　　
家家有禮：鑽飾美食 會員感謝賞　　
讀樂樂：令人流淚的神奇小盒子
讀樂樂：令人流淚的神奇小盒子
爸媽筆陣．小學雞媽媽：香港式「返校」
爸媽筆陣．小學雞媽媽：香港式「返校」
半職爸爸：更能消幾番風雨
半職爸爸：更能消幾番風雨
半個瑞典人：怎可放棄
半個瑞典人：怎可放棄
客座隨筆：提防自己語言暴力
客座隨筆：提防自己語言暴力
專家筆陣．多元導航：交流不是自說自話
專家筆陣．多元導航：交流不是自說自話
教大GPS：管理情緒的要訣
教大GPS：管理情緒的要訣
辣媽CEO：返學大過天？
辣媽CEO：返學大過天？
論盡教育：不要讓教育論壇淪為口水會
論盡教育：不要讓教育論壇淪為口水會
校園筆陣．君子之道：學用除顫器 傳播愛心
校園筆陣．君子之道：學用除顫器 傳播愛心
國際親子台：你在挑戰我的底線嗎？
國際親子台：你在挑戰我的底線嗎？
龍虎山遇上「織葉特工隊」
龍虎山遇上「織葉特工隊」
知多啲：印尼「小葵花」 香港築新家
知多啲：印尼「小葵花」 香港築新家