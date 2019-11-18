小心陷阱：更換服務機構 未必再有資助

事前問清收費、支援範圍

基督教家庭服務中心服務總監（長者照顧）唐彩瑩提醒市民，申請服務前應問清楚收費，例如是否需要安裝費，屬一次繳費還是月費等，以及支援服務範圍。她建議選擇商譽良好的機構，曾有長者向中心求助，表示不認同某些平安鐘機構的營商手法，「叫長者拆了原先的平安鐘，再裝另一個。起初聲稱免費，但之後原來要付錢，因為沒有政府資助」。

社會福利署、房屋署及香港房屋協會均有資助合資格人士安裝平安鐘，資助對象各有不同。以房屋署為例，對合資格長者公屋租戶提供單次「緊急警報系統安裝津貼」，但由於有關資助屬一次性，如受助人其後更換服務機構，將不會再次獲得資助。

社署房署不設認可供應商

有平安鐘機構聲稱是「社會福利署及房委會認可的緊急支援中心」，社會福利署回覆查詢時指，沒有認可任何公司或機構銷售相關服務，合資格綜援受助人可自行選擇合適服務供應商，社署會向相關部門查詢有關供應商提供的系統是否符合電訊標準及安全規定。房屋署亦表示，並沒有指定安裝緊急警報系統（俗稱平安鐘）的認可供應商，獲批津貼的申請人可按需要自行選擇。

香港房屋協會則為轄下出租屋邨的長者住戶，全費資助合資格人士安裝室內緊急召援系統，申請人可以自由選擇由「長者安居協會」或「集寶香港有限公司」提供的平安鐘服務。房協要求服務機構必須提供全天候24小時支援及關懷服務；並會按機構過往服務表現和市場商譽等因素評估及考慮，詳情可參閱房協網頁：www.hkhs.com/tc/notices/consultants-contractors/type/pm