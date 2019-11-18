在美國這幾個月，既要找房子安頓下來，又要和導師商討開展新的科研項目，忙到不可開交，現在研究剛開始不久，根本沒可能在11月請假回港參加畢業禮。她母親很為女兒不值，說她在大學苦讀多年，盼望的便是畢業典禮那一天，讓父母家人見證她穿上學士袍，戴上「四方帽」那一刻。朋友還說，她的大兒子在美國讀大學，畢業禮在畢業試後不久，大約5月中便舉行，讓所有畢業生都不會錯過畢業禮，大大方便了要到其他城市或國家發展的畢業生及外國留學生，不明白香港院校為何沒有同樣安排。

歐美國家大多幅員廣闊，本土學生來自全國各地，外地來的留學生也多，畢業後不論本土或外來的學生都各散東西，根本不大可能把他們再聚在一起搞畢業典禮，唯有快刀斬亂麻，趁他們暑假前還未離開校園便舉辦畢業禮。香港的大學傳統上都是「內向型」大學，生源只限於這個方圓426平方哩的蕞爾之地，外地來的學生沒有好幾個。學生畢業後大多在本地找工作，往外地發展或升學的不多，延後舉行畢業典禮對他們沒有什麼影響。年底天氣較涼，不像五、六、七月酷暑，教授和畢業生們穿上厚重的禮袍會汗流浹背。延後舉行畢業禮還有一個好處，就是讓大學有充裕時間處理核實考試分數、編印畢業證書，以及籌備典禮等工作。把畢業典禮延至11月，有百利而無一弊，何樂不為？

當年實習醫生 難得有幾小時假參加

時移世易，因為種種原因，香港大專院校的收生政策和以前起了很大的轉變，首先是多收了內地生；跟着要搞國際化，外來的留學生也多了。至於本地生，畢業後到外國升學的也不少。上述這些學生，畢業試放榜後不久便各奔前程，要留在香港直至11月畢業禮根本不可行。看來香港的大專院校也要與時並進，看看有沒有可能向歐美看齊，讓所有同學都不會因無法參加畢業典禮而抱憾。

想當年，畢業禮對我們醫科生有特別意義。讀醫的最後一年，5月考完畢業試，7月便要到醫院當實習醫生，開始那「全年無休」、「當值36小時」、每周上班百多小時的非人生活。那年頭，實習醫生沒有人權，沒有最低工資，沒有勞工假期或其他保障，更沒有人想到醫生太勞累對病人不安全。整整一年的實習期，一天假期也沒有，周六周日如常上班當值那是不在話下。只有畢業典禮那一天，醫學院會寫信給各醫院的部門主管，懇請他們給實習醫生放幾小時假，好讓他們參加畢業禮。絕大部分的部門主管都很合作，那些因為實習醫生放假而多了額外工作的前線醫生也沒有怨言，相信因為他們都是過來人，曾受惠於前人，故不吝恩澤於後來者吧！

畢業禮對畢業生和家人有多重要，不用多說。近年各大專院校的畢業禮都不安寧，豈不令人唏噓。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）