傷頭亂郁遲救 觸發「滾雪球」損腦

腦傷可大可小，嚴重可致顱內出血、腦細胞壞死等。急救現場，如何判斷傷勢輕重？如何急救？

創傷性腦損傷（Traumatic Brain Injury），即是由外傷引起的腦組織損害，或稱腦損傷或頭部創傷。香港急症科醫學院院長蕭粵中表示，頭部創傷可分為穿透性創傷和鈍性創傷。穿透性創傷在香港較少見，可由外來物件穿透頭部致受傷，譬如刀、子彈。由於頭蓋骨堅固，受利器所傷一般可能只傷及頭皮致出血；大部分頭部創傷是鈍性創傷，看似只是表皮瘀傷，但情况可以很嚴重。

水腫血塊致腦壓升高 腦幹受壓缺氧

蕭粵中指出，輕微頭部創傷，或會出現腦震盪，徵狀包括頭暈、作悶、嘔吐，一般在短時間會不省人事，甚至失憶；中度腦部創傷病人將來較容易有腦癇症，亦視乎腦部受傷範圍，可能會影響病人的活動、感覺、認知和記憶。如果出現昏迷，腦部受傷風險較大，甚至有腦出血。如腦部受傷出現水腫或血塊，都可以令腦壓升高，使腦幹受壓，腦部缺乏血液和氧氣供應，甚至出現腦疝，可致腦幹死亡。

蕭粵中指，醫學上可用「格拉斯哥昏迷指數」（Glasgow Coma Scale，GCS）分辨受傷的嚴重程度，根據傷病者最佳的說話反應、眼睛狀態及活動能力來評分：13至15分屬輕微，9至12分屬中等，8分或以下屬嚴重。

先除頭骨減壓 無效切壞死細胞

腦部嚴重受創，如何治理？腦神經外科專科醫生方道生指出，醫生會先為病人施手術取走頭骨，減輕腦壓；若移除頭骨後，受損腦細胞仍然腫脹，腦壓未能下降，則需切除已壞死的腦細胞，以防更多細胞壞死，「在我們的立場，破損的腦細胞已經沒有用，勉強留下只會不斷擠壓其他細胞，所以寧可壯士斷臂，切走壞的腦組織，希望保住完好的腦組織」。

腦傷會「傳播」 打中右腦波及左腦

近期不時出現創傷性腦損傷，方道生指出，創傷性腦損傷可致當事人的腦部受嚴重創傷，不單受傷位置損壞，還會波及其他區域。他舉例指，假設病人右腦遭棍擊打，右腦細胞壞死，巨大的衝擊力會同時損害左腦組織；因此病人施行手術前後，均需接受腦掃描，檢查左腦細胞有否壞死。他表示以上情况十分常見，「甚至病人尚未離開手術室，已發現另一邊腦細胞開始轉差，需要立即施行另一邊腦部切除手術」。

及早治理確保氧氣血液 免繼發性損傷

一旦頭部受重創，如撞擊、細胞病變、腫瘤等，可致腦細胞壞死。方道生解釋，已受損的腦組織為原發性損傷（Primary Injury）；隨腦壓上升，原發性損傷的周邊腦細胞不斷受壓，或因血液循環受阻而壞死，出現繼發性損傷（Secondary Injury）。

以上情况如同「滾雪球效應」。方指出，由於腦細胞壞死後無法復元，因此病人腦部受創後，應該第一時間接受治理，確保有良好氧氣及血液供應，控制原發性損傷範圍，以防出現繼發性損傷。針對從高處墮下重傷不治的科大學生周梓樂個案，他表示根據報道，由於傷者未能立即送院治理，加上血壓過低，腹腔受損，因此會加快及擴大繼發性損傷的範圍。

清醒者忌亂動 昏迷者或需托顎

一旦身邊有人頭部受創，應如何為其急救？蕭粵中提醒，如果傷者頭部嚴重創傷，擔心可能傷及頸椎。若傷者清醒，說得出頸部痛或手腳有不正常的感覺，包括不能郁動或沒有感覺，應盡量避免移動傷者。在處理頭部受傷的傷者時，首先要確保現場環境安全，然後檢查傷者有沒有反應，如果不省人事的話，有可能會因舌頭下墜阻礙氣道。如懷疑頭部或頸部受傷時，已接受適當急救訓練的人，可用創傷托顎法來保持氣道暢通。

至於頭部受傷的病人，如有頭暈、作悶、嘔吐等徵狀，最好都諮詢醫生，「尤其是徵狀持續，或曾經有一段時間不省人事，甚至在過程中有抽搐、失禁等徵狀，都是比較危險的現象，或者不停嘔吐、頭痛加劇，都應該盡快看醫生」。

文：李祖怡、鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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