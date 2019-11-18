膝頭發炎 關節液變質作惡 積水致腫痛 抽走紓緩

原來關節由骨骼和軟組織構成，骨骼表面有軟骨包裹，目的是減少骨骼相互摩擦；另外，關節滑膜持續分泌關節液，作用就好像潤滑油一樣。

既然關節液是好東西，為何要抽走？

關節液是一種黏稠度很高的黃色液體，可以減少關節面相互運動時的摩擦力，令運動時更順暢。它同時承載軟骨所需要養分，對保持軟骨健康十分重要，就像有生命的潤滑油一樣。

黏稠關節液 如潤滑油減摩擦

但如果關節有相當勞損，特別是已出現退化性關節炎，劇烈運動後便有可能出現急性炎症。炎症發生時，關節滑膜的透析度便會增加，大量炎症因子進入關節腔內，關節液成分亦會變化，當中包括透明質酸分子分解，令關節液失去原有黏稠度和潤滑作用，同時也令關節積水。腫脹的膝關節會持續疼痛、僵硬，甚至令人走路困難。如果關節積水嚴重，更需要在關節抽取過多積水。經消毒程序後將關節積水抽出，病徵會馬上紓緩。

透明質酸（又稱玻尿酸）的獨特分子結構可以協助帶上大量水分子。透明質酸廣泛存在於人體各個部分，小至細胞壁膜以至關節軟骨、眼球等，而超過一半透明質酸是存在於皮膚組織中，透明質酸每天由身體製造和分解，以確保其數量平衡和穩定。關節液因為含有高濃度透明質酸，令它有獨特的高黏稠度。透明質酸也是關節軟骨的重要組成部分，讓軟骨鎖住水分，抗衡身體負重時的壓力，減少軟骨磨損。

注射透明質酸緩病徵 減對軟骨傷害

透明質酸因為有很高的身體相容度，而且隨時間會被身體自然吸收，所以廣泛應用在醫學上。既然透明質酸是關節液的主要組成部分，如果在關節腔內注射透明質酸，對關節痛會否有幫助呢？

透明質酸的注射理論上可以潤滑關節和減少疼痛，作用就好像在機器齒輪添加潤滑油一樣，令機件運作時更為暢順。另一方面，除了機械性的潤滑作用外，透明質酸可以影響軟骨細胞，改變關節的環境而紓緩病徵。它可以中和炎症時氧化因子，減少其對軟骨的傷害，更可以刺激軟骨細胞產生透明質酸。

不能扭轉退化 嚴重者效果不顯著

近20年持續有不同研究探討透明質酸注射的功用，主要是比較透明質酸、類固醇、安慰劑注射後的臨牀反應和效果。雖然美國食品及藥物管理局（FDA）已認可關節腔內注射透明質酸作為治療膝關節炎的其中一種方案，但在美國和歐洲的臨牀指引中，仍未有十分確定的結論。最近，香港一份大型研究指出關節腔內注射透明質酸，對於早期膝關節炎有紓緩作用，尤其是關節疼痛和功能改善更為明顯。注射透明質酸主要用作紓緩病徵，它並不能停止或扭轉退化性關節炎的進程，而對於嚴重的退化性膝關節炎，因為軟骨的磨蝕已經非常嚴重，透明質酸注射的效果便更不顯著。

關節內注射透明質酸需要在徹底消毒下進行。一般沒有嚴重副作用，部分人在注射後感到關節腫脹和不適，也有可能對透明質酸出現過敏反應，嚴重副作用如注射後感染，相當罕見。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）

編輯：林曉慧

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