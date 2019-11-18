養生帖：玉菟湯巧補陰陽 調理肝腎迎冬

養陰分上養肺陰，下養肝腎陰。中藥常以白色入藥者養肺，如沙參、玉竹、麥冬、百合、雪耳等，針對咽乾鼻燥、皮膚乾、皺紋深等；亦常以黑色入藥者養肝腎，如地黃、首烏、女貞子、桑椹子、黑豆等，用於月經量少、腰膝痠軟、眼乾口燥等。

其中玉竹是香港常用藥材，清補涼中就有此藥。玉竹又稱葳蕤、玉參，味甘、性微寒，歸肺、胃經，常用來養陰潤肺，益胃生津。藥理上有廣泛功效，如配合麥冬、生地、枸杞子可以治療糖尿病初期胃陰不足證；單用玉竹煎水可以應用於原發性高血壓初期調治；玉竹還有強心作用。中醫強調陰陽並補，陰中求陽，陽中求陰，作為補陰藥的玉竹常與補氣藥黨參合用，既能改善心肌缺血，應用於風心病、冠心病和肺心病患者，還有一定降血脂及抗動脈粥樣硬化的作用。

玉竹也特別適用於陰虛型女性患者，以玉竹、麥冬、沙參、甘草等煎水，可以內補津液，外養皮膚；若秋冬乾咳，可以玉竹煲瘦肉，潤肺止咳；人到中年，眼睛乾澀不明，皮膚缺乏光澤，甚至出現色素沉着，現代中醫大家羅元愷先生喜用玉竹加菟絲子，特別適用於肝腎不足的女性，效果滿意。

■玉菟湯

材料：玉竹15至30克，菟絲子15至30克

做法：水煎服，久服方可見顯效

文：董爽（香港大學專業進修學院中醫助理教授）