未來城市：萬元垃圾桶 如何阻動物食垃圾？

漁護署解釋現時正在進行首階段試驗，所以每個垃圾桶都是用人手以玻璃纖維小量製作，日後大批量生產時會考慮採用其他物料以降低成本。

習慣被餵飼 不願再吃果皮

初秋早上，金山郊野公園入口附近的露天停車場，有十多隻猴子於斜坡上攤唞。地上是一片片撕開了的橙皮，橙皮被猴子咀嚼、丟掉、翻滾，再被另一隻猴子反覆咀嚼、再丟掉、翻滾。「猴子不吃果皮嗎？」記者問。漁護署濕地及動物護理主任陳寶琳答：「食，只是牠們被寵壞了，有人餵牠們食薯片，當然不願食果皮了。」一輛私家車駛至，猴子爬上車頂，直接敲門索食。

根據漁護署資料，今年上半年猴子滋擾個案總數181宗，去年全年則為414宗。今年上半年共有575宗野豬出沒或滋擾報告及6宗野豬傷人個案；去年全年則有929宗野豬出沒或滋擾報告及7宗野豬傷人個案。

陳寶琳透露，約四成投訴個案是源於有市民餵飼野豬和猴子，她強調山上食物充足，呼籲市民不要餵飼野生動物，「野豬天生咩都食，樹根、樹莖都是食物」。近年他們發現野豬覓食行為改變，野豬媽媽曾經教導幼豬出市區覓食後，這些幼豬漸漸失去在山間自然覓食的天性。而入秋後是市民投訴的高峰期，「每年4、5月你會見到間條花紋幼豬出沒，到秋天左右幼豬開始長大獨自覓食，幼豬又較成豬更為大膽」。

港人陋習最棘手

另有四成投訴個案是野生動物被市區垃圾中的食物味道吸引，而走進民居附近。漁護署曾和食環署商討，可否再繫緊些垃圾桶或加緊清理垃圾，但發現部分市區擺放位置沒有欄杆或燈柱等物件去繫緊垃圾桶，「外國有好多防馬騮甚至防熊的垃圾桶設計，但問題是香港人不太喜歡接觸垃圾桶，如果你要他用手開個蓋，他寧願將垃圾放在垃圾桶上面，這個是最難去處理的問題」。因此，現時在市區常見的食環署660公升大型垃圾桶桶蓋總是常開，猴子和野豬可以輕易爬入。

於是，漁護署在2017年中決定找理工大學設計學院合作，設計專門防止猴子和野豬覓食的新型垃圾桶，今次亦是漁護署首次設計市區垃圾桶。現時3款新式垃圾桶各製30個，已在8區約40多個地點試用，包括沙田、西貢、大埔等常有野豬猴子出沒的村落和民居，期望明年上半年完成試驗計劃，再與食環署商討如何在本港廣泛使用。

第一款：防止野豬滋擾的大型垃圾桶

陳寶琳介紹，第一款大型家居垃圾桶採用三項設計防止野豬翻倒覓食，包括紫色金屬架四邊用「拉爆螺絲」固定於地上，亦可用索帶繫於街上欄杆，防止被野豬推翻；巨型橙色流線形狀蓋子的細小開口防止野豬爬入；開口加設滾軸防止野豬借力爬進垃圾桶。這個設計的好處是沿用食環署現有的660公升大型垃圾桶，「垃圾桶要上垃圾車，所以食環署有一個垃圾桶的設計標準，改動空間不大」。

不過，開口雖然不大，但敏捷的猴子看似能輕易爬入。「這款設計不是防馬騮的，主要是防野豬。這兒晚上都有好多野豬，現在都正在測試馬騮會不會進去。」訪問時，漁護署職員在一旁架設相機，期望可以觀察到猴子會否爬進這款垃圾桶。她又分享，曾有清潔工收垃圾時下大雨，於是拉出垃圾桶，在橙蓋底下避雨。

實測設計問題：

1. 上蓋有鬆脫問題，現在先用索帶繫好，日後考慮用螺絲鑲緊在金屬架（圖1）

2. 上蓋彎位可能出現積水，會考慮加入疏水設計

3. 滾軸螺絲位生鏽

4. 滾軸或會卡住垃圾而無法順利轉動（圖2）

5. 上蓋與金屬架一體成形，體積龐大，運輸困難（圖3）

第二款：防止猴子覓食的大型垃圾桶

第二款垃圾桶專門防止猴子覓食，在原有大型垃圾桶上加入金屬腳踏，並更換上蓋。在踩腳踏時只會打開中間的小型橙蓋部分，以解決現時部分食環署腳踏式垃圾桶難以撐開整個桶蓋的問題。緊閉的上蓋令猴子難以直接打開垃圾桶取得食物，而腳踏式設計能方便市民開啟垃圾桶蓋棄置垃圾。

但亦有技術問題尚待解決，陳寶琳指現時垃圾桶上蓋以玻璃纖維製造，好處是有一定重量，令動物難以開蓋，壞處是上垃圾車時容易撞爛，因為玻璃纖維較脆身，尤其香港某些地方，例如山頂路窄，垃圾車更見小巧，增加撞爛垃圾桶的風險。「現時實地測試發現，這個桶在好多位置的損耗都好大，所以我們考慮要不要試用矽膠，會否耐用些。」

第三款：腳踏式路邊廢屑箱

第三款垃圾桶則是用來取代俗稱「大口仔」的食環署橙色廢屑箱。新式廢屑箱容量為約80升，同樣採用腳踏式，以防猴子直接從廢屑箱入口取得垃圾。有別於圓碌碌的設計，新型廢屑箱呈四方型，在廢屑箱側面和後方都加設槽位，方便將廢屑箱穩固在燈柱或圍欄，以免被野豬推倒。而且廢屑箱頂的斜面設計，避免讓猴子在廢屑箱上停留。

「馬騮好聰明，牠們會合作，甚至會爬上樹上再跳下來，撞爛你個垃圾桶，所以對付馬騮真是幾難的。不過暫時未留意到有馬騮學會踩腳踏打開垃圾桶。」她說稍後會考慮將這些垃圾桶運到馬騮山或城門水塘，將食物放進去，觀察猴子能否成功破解。

陳寶琳又示範垃圾箱內膽改良設計，將左邊銀色手柄向上推後，一拉就可以輕鬆取出內膽，內膽加了車轆，方便清潔工人收集垃圾。

點解咁貴？

第一和第二款垃圾桶的桶蓋，以及第三款的外殼都是採用玻璃纖維製造，亦是令垃圾桶成本需要一萬元的原因。「現在是一個測試，每個都是人手做的模型，可以採用的物料亦有限。」她指出曾經與承辦商討論使用矽膠，但內地的工廠表示製作一個普通垃圾桶大小的矽膠，其矽膠模型會「有成層樓咁高」，因此必需要大量製作才可以採用矽膠。

本報向食環署查詢現時市面上垃圾桶成本，食環署回覆，橙色廢屑箱外殼用玻璃纖維物料，內膽使用金屬物料，由懲教署和承辦商製造，每個平均成本700元。而在垃圾收集站設置的240公升及660公升大型垃圾桶，則由承辦商製造，全塑膠物料，平均成本分別為340元和760元。而現時有部分食環署橙色廢屑箱採用腳踏式設計以防猴子覓食，每個成本約690元。

陳寶琳透露，公布了新型垃圾桶設計之後，懲教署亦有接觸他們，如果日後需大量製造新式廢屑箱，會研究會否找懲教署合作。

至於成本會控制到幾錢？「我們都不知道，因為最尾的用家是食環署，所以我們和食環傾傾幾多錢先肯大量生產和使用。」但他們希望能夠成功說服食環署，「食環都想改善問題的，因為朝早周地垃圾，清潔工人清得好辛苦。所以如果做到防動物摷垃圾，擺放的地方適合，而設計亦OK，我想食環都會用的。」

文//彭麗芳

編輯 // 王翠麗

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