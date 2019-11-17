單身觀察：你認識所住的社區嗎？

你認識自己的社區嗎？作者這兩年間搬過好些地方，遊離浪蕩的不安定感難免令人沮喪，但朋友說過一句勉勵的話，至今仍然很記得，她說「連自己搬出去住都處理到，人生其他轉變你也可以好好面對的」，作者說其實搬屋過程中得到很多朋友幫助，稱不上自己獨力處理，她卻謂：「搬屋這個動作不難，難的是適應新生活、新社區。」是呢，後來和好多人談過，原來每個人適應新社區所需要的時間都不一樣。

大角嘴街道 以樹命名

最近常光顧一間「深黃」咖啡店，總是行經一個小公園，公園地上每走兩步就是一條大角嘴街名，橡樹街、杉樹街、櫸樹街、榆樹街……看看小公園（大角嘴道/櫻桃街小園地）鋁製展示牌，原來在1880年代，大角嘴海旁長有長春藤（Ivy），所以在開闢大角嘴道路時以Ivy Street命名，中文譯作埃華街。1909年又開闢橡樹街，此後這區沿用植物名命名街道，是不是還蠻美的？

講起大角嘴，很多人都說有很多美食，的確，這裏除了奧海城外，無大型商場，極多街坊平民小店，$40就可吃到有飯有湯有菜有肉的飯菜，還有大量火鍋店，有一間火鍋店門面氣派十足，叫老碼頭火鍋，小巴司機說因為大角嘴以前是碼頭，後來變了工業區，所以現時仍然有很多五金舖和車房。作者挺喜歡大角嘴，一來交通方便，二來又沒油尖旺般嘈雜，自成一角。