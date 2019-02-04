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2019年11月17日星期日
星期日生活
共同守着大學的界線
今日人人只做呢件事
昨天，今天，明天，每一天……
在暴力無止盡升級之前，如何退一步？
周日話題：中大就是香港
星期日現場：華盛頓，那些心痛香港的舊朋友們——美國參議院《香港民主與人權法案》通過前夕隨筆
什麼人訪問什麼人：求真，以事實挑戰謊言
周日話題：港警重組想像：北愛的「改革重組」還是格魯吉亞的「斬掉重練」？
讀書：一枚只能擲出正面的硬幣
七情上面：一個寬闊的籃子寫給溫和的中大朋友
阿貓阿狗：#54 謊言
童軍跳彈牀：大學詩選
movie chic movie style：港產片中的匪警形象
Bringing up movie：視若無睹的血印
家明雜感：戴丹兄弟的三分鐘
影片簡評：《決戰中途島》 IIA
藝術初體驗：雷射筆
單元連載
星期日文學‧在台灣寫詩的囤積症水電工恣睢麻利
角色達人電影導演戴丹兄弟 電影完了 角色仍生活下去
讀食時光：薑葱撈麵清淡柔和
一個人的：燒燶底 去油污 除水垢 廚具污漬 清潔有法
單身觀察：你認識所住的社區嗎？
綠色生活：一蚊薄片一貼 化廢熱為電
街知巷聞：木湖瓦窰村 探秘廢窰
未來城市：萬元垃圾桶 如何阻動物食垃圾？
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影片簡評：《決戰中途島》 IIA
【明報專訊】石琪 3★
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共同守着大學的界線
今日人人只做呢件事
昨天，今天，明天，每一天……
在暴力無止盡升級之前，如何退一步？
周日話題：中大就是香港
星期日現場：華盛頓，那些心痛香港的舊朋友們——美國參議院《香港民主與人權法案》通過前夕隨筆
什麼人訪問什麼人：求真，以事實挑戰謊言
周日話題：港警重組想像：北愛的「改革重組」還是格魯吉亞的「斬掉重練」？
讀書：一枚只能擲出正面的硬幣
七情上面：一個寬闊的籃子寫給溫和的中大朋友
阿貓阿狗：#54 謊言
童軍跳彈牀：大學詩選
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Bringing up movie：視若無睹的血印
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藝術初體驗：雷射筆
單元連載
星期日文學‧在台灣寫詩的囤積症水電工恣睢麻利
角色達人電影導演戴丹兄弟 電影完了 角色仍生活下去
讀食時光：薑葱撈麵清淡柔和
一個人的：燒燶底 去油污 除水垢 廚具污漬 清潔有法
單身觀察：你認識所住的社區嗎？
綠色生活：一蚊薄片一貼 化廢熱為電
街知巷聞：木湖瓦窰村 探秘廢窰
未來城市：萬元垃圾桶 如何阻動物食垃圾？
共同守着大學的界線
今日人人只做呢件事
昨天，今天，明天，每一天……
在暴力無止盡升級之前，如何退一步？
周日話題：中大就是香港
星期日現場：華盛頓，那些心痛香港的舊朋友們——美國參議院《香港民主與人權法案》通過前夕隨筆
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街知巷聞：木湖瓦窰村 探秘廢窰
未來城市：萬元垃圾桶 如何阻動物食垃圾？
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