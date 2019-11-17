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Bringing up movie：視若無睹的血印

【明報專訊】上周三因為課堂關係，跟同學重溫了吉士雲辛（Gus Van Sant）的《大象》。備課時才得知，雲辛的《大象》，卻跟英國導演 Alan Clarke的一齣同名電視片，有着深厚淵源。

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