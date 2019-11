【明報專訊】民主失能是流行的批評,民主沒有如預期般改善我們的境况。學界對此有不同解釋。美國學者傑森布倫南(Jason Brennan)2016年寫下《反民主》Against Democracy,指美國人無知、反智、輕信,視選民為民主失靈的禍首。布倫南的觀點來自經濟學家布萊恩卡普蘭(Bryan Caplan)。卡普蘭2007年出版的著述《理性選民的神話:我們為什麼選出笨蛋?》The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies是《反民主》的理論藍本。民主賦權予平民百姓,但民主常常給出愚蠢甚至錯誤的決定。面對抱怨,學者歸咎於選民的無知。普羅大眾對政治無知是業已證實的結論。據調查,約五成美國人不知道州設兩名聯邦參議員;七成五人不知道議員任期;逾半人不知道當區眾議員是誰。民主是決策過程,選民是輸入端,劣質的投入就有劣質的產出。簡言之,無知選民是因錯誤決策是果,選民的無知令政府施政舉步維艱。