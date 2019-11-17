周日話題：中大就是香港

我覺得當日發生的事對很多香港人是有一種觸動的。我很久說不出這觸動的來源，和中大的特性有關，又不一定有關。然後想到，中大的處境不就是香港嗎？

家園

我晚上在校內見到不少多年沒見的校友回來了，有一些朋友大約10點11點打給我，問還要不要入來，入來可以做什麼。我只跟他們說：其實我在現場也不知能做些什麼，當警察連大學校長也照打（警在中大校長段崇智在場時發射催淚彈）的時候，當真是「秀才遇着兵」，但在這個晚上，作為中大人沒可能會離開中大，就此而已。

段崇智校長和警方斡旋後見學生，學生對和警方「協議」似乎不太來勁。有學生大聲問：「為什麼他們可以入來打我們的同學，捉走我們的學生？大學是我們的地方，為什麼他們可以進來？」就是這麼簡單和直觀：我要守護我的家。這其實是現在香港人的寫照：這5個多月的反抗是為了什麼呀？就是明知不夠打但也要保衛家園，你們沒有權這樣破壞我的香港，就此而已。

蠻勁

有人會問：為什麼不可以讓警察進校園？為什麼要這麼多人受傷也要死守？這其實等於問：為什麼不可以讓逃犯條例通過？「今日割五城，明日割十城，而秦兵又至矣。」已經是背水一戰，沒得再退的了。就像學生會問：明明是他們先不對，為什麼他們不放人？為什麼要我們退，任由他們入來抓人？這不就是香港現在的處境；有人問為什麼不和勇武切割。有人會答：明明是政府和警察先不對，為什麼要懲罰我們？

多年來，我覺得中大人之中有少數奇特的物種，往往有兩種特質，一曰「不可救藥的理想主義」，一曰「一肚皮不合時宜」。這兩種本應是大學生或知識分子的特質，卻正是香港現代大學教育要消滅的東西，不知為什麼在中大殘存得比較多。透過口耳相傳，奇特傳統和傳說，山城的生活模式，人際交叉感染而傳留下來。說得好聽是擇善固執，不好聽就只是「硬頸」而已。

這種物種有時做事，只要覺得是對的，會有一種蠻勁。我想起的是「天龍八部」裏蕭遠山罵喬峰，為什麼為了阿朱獨闖聚賢莊，她又不是什麼傾國傾城，喬峰說這不過是「一時氣憤難當，蠻勁發作」而已。有些中大出來的人無論個別或者集體地蠻勁發作，有時是很可怕的。上述的這兩種特質，都很不「香港」。但這半年來香港人令人驚訝的，是原來香港人也會激於義憤蠻勁發作，發作起來也可以是蠻可怕的。

孤島

錢穆等南來創辦新亞書院，是希望留中華文化的血脈；中大之創校，乃是希望可在東南亞辦一所以中文教學的大學以培養華人子弟，都是一種堅守孤島，「點一盞燈，有燈就有人」的心態。這裏有一種不屈不撓、特立獨行的精神。給後世的典範，是對理想的堅持。

今年香港的反抗運動，慢慢被人定義為「西柏林」，變成一個抵抗專制的孤島。當全球民主退潮之際，香港作為自由城市，正在頑抗以保存我們僅有的自由。給世界看到的，也主要是一種對理想的堅持。

幾十年下來，中大對於人文精神，不敢說有發揚光大，但卻起碼做到某種殘存的精神。這種精神，並非來自大學校方的大力推動，而是體現在學生、校友、老師的生活和生命之間，求學與做人之間，言語和行為之間，一步一步摸索活出來的，大家都有份共同締造，包括11月12日死守校園的人。

香港這次反抗運動，不是由上而下的什麼大台或政治領袖推動，而是不同崗位不同群體的人各自思考自己可以做些什麼，不斷嘗試，努力保存我們的自由、法治、專業精神、程序公義和做事方法，面對強大壓力，也不知這些東西可以殘存多少。

然而就像保衛中大的一役一樣，其他人看到你的堅持，會受到感染，八方增援。沒有人是孤島。

長夜漫漫，大家在極黑暗中繼續點一盞燈，靜候黎明來到。

文//馬嶽

編輯//馮少榮

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao