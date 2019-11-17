在暴力無止盡升級之前，如何退一步？

2015香港十大傑出青年楊秉基身為劇場人，多年來他策劃了多場「展望劇場」，以即興劇場技巧演出。他認為這種表演方式可以為運動提供參照，即興即是缺少綵排，自然「不完美，有改善空間」，但同時因為以人為先，就能接納不同的可能，拉闊想像，打破慣性；「是community theatre的一種，所謂community就是生命共同體。大家以前存在卻彼此不認識，在危機之時，我們聚在一起，就可彼此學習及認識，達至真正的connect。」

問他想以什麼身分受訪，他提議「全職罷工劇場人」，認為要進一步紓緩局勢，成人要帶頭三罷。眼見五個月來，社工、醫護、前線面對的壓力實在超載，他深明大家不會入劇場，認為與其離地嚎叫票房告急，戲劇界應全體停擺，學習戲劇治療，協助情緒支援，「演藝學院同學可以罷演自己的畢業作，戲劇同行更應直接響應，不止畀like」。

試下獻花 打動防暴警良心

這場運動中，攝影師楊必興一直在前線記錄。他認為應嘗試為示威者和警方兩方面的武力降溫，「市民可以用一些和平的行動，向防暴警察釋出善意，試圖打動他們的良心」。他舉例說，向他們獻花、送自己焗的曲奇或自己煮的糖水，感謝他們不用武力對付示威者。另外，亦可以邀請防暴警察去餐室進餐，互相分享自己對示威及使用武力的感受、體驗和看法，了解警察工作的困難和感受、對示威及示威者的看法，以及運動對他家人的影響。他認為要發揮最佳效果，可以有傳媒在場，廣泛報道，這樣就可以影響更多示威者和警察。

多次衝突中，立法會議員鄺俊宇都站在示威者與警方之間調停。他認為當雙方武力不斷升級的時候，擁有公權力的警察真的要「收一收」，他在立法會相關場合也追問過幾個高官，甚至跟保安局長李家超直接反映「好多人都唔妥你」，包括警方內部都不妥這些月薪幾十萬卻將警察推到前線「去死」的高官，因為他們容讓氣氛不斷升溫。究竟有沒有方法停下來呢？他覺得力量有時是雙方的，「但警方既然擁有公權力，可不可以先由他們停下來？」做什麼可以退一步降溫，他說自己沒有答案，「但我覺得示威者只是雞蛋，儘管你說他們有很多不同方法使用暴力，但真正的暴力是來自警暴」。因此，他強調下一步一定是展開獨立調查，「要解這個結，一定要以獨立調查解決警暴問題，不然我真的看不到如何走下去」。

做公民記者好過事後偵探

十月十三日，大埔太和路一帶清場行動中，獨立電影導演馬智恆穿上反光衣在場拍攝、遭警方截查並揚言可以「阻差辦公」拘捕而最終獲准放行。當晚他在facebook上報平安，同時堅決地說「拿着攝影機的人會繼續告訴世界真相！」在紛亂時勢，他對傳媒生態有了新的看法，希望叫大家多走一步，做個記錄事件的公民記者，總比「人人做褔爾摩斯」的事後偵探強。他曾花四年拍攝《岸上漁歌》，走訪大澳、塔門和香港仔等地拍攝追訪仍然懂得唱漁歌的漁民，便提起大埔現在有街渡往返馬鞍山，認為可以開發交通的其他可能，「塞咗吐露港，用水路返工，回歸舊時代！」他說雖然港幣一百元正一位，但依然很多人乘坐，馬仔隔着屏幕喊出：「復興海上交通，不要填海起公路！」

關於尋找真相，紀錄片《傘上：遍地開花》導演梁思眾（James）認為對他而言十分重要，也是他可以做的事。記者不止一次在反修例示威街頭遇到他，他舉機穿插於人群中。「對於我，我希望一直記錄正在發生的事，讓自己和其他人對真相有更好的理解。」但他認為這變得愈來愈困難，「因為事情發展得政治化，也因為我們全都對發生的事很緊張和激動」。他於是嘗試以冷靜和清晰的思緒，更具紀律地拍攝。

藝評人梁寶山認為共產黨最希望發生的，就是把愛「國有化」，令人與人之間只剩仇恨。所以她認為在緊張的社會環境中，每個人可以做的是常存善念，「若果充滿仇恨，自己就變成同敵人無分別」。另外，友誼與群體因此也非常重要，提議鞏固和擴大友誼，「對抗極權的最大殺傷力武器，是人與人之間的連結和信任」。至於自身，她提議調整呼吸，「用身體調節情緒，而不是令身體隨情緒you burn I burn」。她提醒，記住，這是持久戰。

交中間派國際人士調停

在北愛爾蘭從事當地人權和少數族裔權益工作的余仲賢留意到，現時很多人提出停止以暴易暴，參考北愛經驗，認為此類紛爭必須靠reconciliation（調停）才能解決，認為必定要交由中間派的國際人士作出調停，而這個人／組織必定要中方可以接受。他不久前到國際組織「The Elders」網頁提出要求介入。他解釋，The Elders由曼德拉創立，後來由聖公會前大主教Desmond Tutu接任主席，現時則由愛爾蘭前總統、聯合國人權專員Mary Robinson擔任。The Elders的前成員包括中國前外交部長李肇星。

余仲賢認為經過五個月，事態已逐漸轉化成港人與內地人身分對立，問題會愈來愈深化。他認為獨立調查是調停過程其中一項，但需要分開處理，建議由香港以往的大法官監督。

最後，向專頁「上帝」求教，「祂」簡而精地回覆「祈禱同埋返屋企瞓覺」。為什麼？「保存性命於亂世，梗係重要啦」。

文//潘曉彤

編輯//林曉慧

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