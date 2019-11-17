昨天，今天，明天，每一天……

星期一，師弟中槍，教署冷對待，大埔市面緊張，太太出來接女兒提早放學前，做了飯糰給那些不能早放的清潔工，我們打電話叫食環停止沒有站頭蟲鼠組外判工的工作。

星期二那天，我由火炭步行回母校中大，看看有什麽可支援，所謂支援都只是幫手做下人鏈運送物資，五餅二魚故事一樣，物資沒有停不斷傳送，每個參與的人都可能對局勢策略有不同看法，但那晚我感到的是大家都希望守護大家。當中我看到也有紅十字會的急救支援服務。

星期三那天，太太聯結朋友做飯糰，再由朋友的朋友和未見過面的網友送往中大，我還是記得看過那套《逆權司機》，做不到勇敢的的士司機，也要做一嚿飯糰。就是這幾個月來不少香港人的默契。

星期四那天，剛過兩星期的捐血期限，在這不確定局勢，就決定去捐血，那天大埔與九龍的公共交通斷絕了，香港捐成分血只有西九龍捐血中心，我踏單車由大埔往大圍轉火車再步行半小時才可去到，我三十歲後才學會踏單車，也是一個路癡，時常迷路，但那天在路上也遇到不少如我般的單車手，在單車路上誤打誤撞。

晚上回家的路由facebook的朋友指點，乘西鐵到錦上路站轉64K往太和。一出火車站看到不少大埔的街坊也趕着回家，長長而迴旋的巴士隊因由外到內迴旋而不易找到龍尾，不少人如我圍繞巴士站行了三個圈也找不到，險些造成排隊的街坊爭拗，幸好大家都克制理解，巴士來站時，排隊的人也拍手歡迎車長，回家真好。

星期五，帶着編輯給我的問題，就是現在局勢各方無限升級前還可以做什麼？我其實沒有什麽確切答案，我重複了星期四的行程，在單車路上掛了一些方向提示牌，剛好合用，為64K巴士隊做了一個龍尾牌，希望減少不必要的爭吵，然而這晚巴士的班次密了，龍尾不太長，龍尾牌用不上，大家都不斷有彼此地自我修正。

這星期能做的事。

文‧圖//程展緯

編輯//林曉慧

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