走入佛羅倫斯祖母家歎靚牛

美國黑安格斯牛 熟成10至12日

餐館近門口處左右兩側設有凍櫃，展示各式意大利食材、凍肉及奶製品。走進店內深處，乾式熟成櫃內亦掛有多個不同部位的牛肉。美籍行政主廚Josh Stumbaugh指出，意大利牛大多油脂不高，烹調時容易變乾，因此新店採用來自美國愛達荷州牧場的黑安格斯牛，牠們吃用的草穀飼料八比二，高油花的特質確保牛肉在烹調過後仍保持肉汁及咬口。牛肉在熟成10至12日後會依佛羅倫斯傳統方法烹調，以Chianti秘製香料醃製，再在特製的托斯卡尼烤架上烹調。主廚強調，只要把簡單的烹飪方法掌控得宜，就可做出美味的牛扒，「keep it simple」正是其烹調哲學。

香煎牛油雞 簡單美味

除了主打的牛扒之外，新店多道菜式設計都源自佛羅倫斯的餐廳，香煎牛油雞的靈感正是來自當地餐館Trattoria Sostanza的同款招牌菜，只用4種食材——雞、檸檬、牛油及鹽來烹調，香煎後即可上碟，簡單卻非常美味。至於扭紋卷粉的靈感則來自另一餐館Trattoria Cammillo，Chianti紅酒肉醬是該店招牌，新店則以此配自家製意大利粉。主廚笑說自己從未與該店廚師交流，但新店菜式滋味卻相當貼近原作，大家不妨試試。

■Associazione Chianti

地址：灣仔船街15號寶志閣地下2號舖

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