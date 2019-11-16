老餐館開副線吸引年輕人 印度菜變身「點心」 小巧取勝

風味傳統 換上精緻擺盤

在香港屹立近半世紀的印度餐館Gaylord，以傳統精緻的印度菜式成為城中知名食店。團隊近日在船街開設新店，以現代化的烹調技巧及擺盤，把傳統分量豐盛的菜式，轉化為以小碟形式呈現的「IndiSum（印度點心）」。熱情好客的負責人Rajeev Bhasin一再強調「Not fusion, no confusion」，聲稱店內菜式絕對依足傳統風味，他希望精緻的賣相、小巧的分量及新式食法，可以吸引更多年輕人品嘗印度菜。

店內九成香料來自印度

印度是香料之國，店內採用的香料超過九成來自印度，包括與餐廳同名的gunpowder，它是南印度一種傳統混合香料，當地又稱作milagai podi，流行程度好比我們的XO醬，家家戶戶長期備用。Rajeev笑說，當地人會把牛油液倒入gunpowder香料粉拌勻，即可佐飯、拌麵，或塗麵包。因應追求健康的大趨勢，餐廳於是轉用橄欖油，在上枱後再倒入盛載gunpowder香料粉的小壺內，由顧客自行拌勻蘸炸雞享用。

改良節慶菜 肉卷代全雞

從Rajeev口中，你能聽到許多印度故事，以及他與團隊結合創意的菜式演繹。奶油咖喱釀雞肉卷正是源自印度蒙兀兒王朝（Mughal Empire）的菜式，當地人每逢嫁娶、節慶時必吃。傳統做法以全雞入饌，為了方便食用，他們採用法式roulade（肉卷）的做法，把雞肉捲起再慢煮，切件連同傳統醬汁上碟，「比起傳統要撕開全雞食用，現在用叉就可以輕易分食」。

店內香料都是經母店Gaylord慣用的供應商入貨，部分會再組合成店內獨有的特色調料。例如在印度菜中，最常用的綜合香料garam masala，一般最少以15種香料調製，店家亦會自行加減調成獨特配方為大蝦調味。醃製好的蝦會先燒烤上碟，在席前淋上印度著名的Old Monk Rum酒後燃點火焰，增添視覺效果之餘亦為蝦肉添上酒香。

■Gunpowder

地址：灣仔船街18號嘉薈軒地舖

查詢：2827 7777

文：黃怡穎

編輯：林曉慧

電郵：food@mingpao.com