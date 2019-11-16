創科神探：「燒膠」發電 為廢塑料找出路

混合再生能源驅動 轉化廢塑料為電能

「在海上收集塑料垃圾只是一個美好的幻想。我們必須從陸地開始！」「海洋衛士號」船長說。創科神探早前有幸登上Race For Water基金會的海洋衛士號。為提高公眾對海洋保育及塑料污染的意識，海洋衛士號游走全球，讓大家都了解到保護水資源必須從源頭減塑做起。這艘長約35米、世界最大的再生能源驅動雙體船，示範了以不同再生能源來環球航行的可行性，包括太陽能、由40平方米助航風箏產生的風能，以及由氫氣轉化而成的電能。

海洋衛士號是太陽能、風能、水能混合能源系統轉換的先驅大使，其512平方米的太陽能電池板及7.5噸的鋰離子電池儲存能力，可以維持36小時的續航時間；其40平方米的助航風箏在150米高空自動導航，在以4至8節的速度航行時，毋須使用發動機動力；而7.5立方米的氫氣經加壓至350巴，儲存在25個瓶子之中，兩個燃料電池可提供超過2600千瓦時的電力。

最值得一提的是，整個項目提供了一個阻止塑料垃圾對海洋持續污染，並可大規模實施的解決方案。研發人員以優化高溫熱解技術，將所有的廢塑料轉化為電能，而且這個裝置可以安裝在住宅區附近，就算是島嶼這類相對孤立的地區，也擁有廢物處理與能源生產方面的自主能力。至於電力銷售產生的收入，可以作為回收者的報酬和降低廢物處理的費用。其創造的價值，無論是在經濟、社會、環境等層面上，都直接有利於當地社區，堪稱是「全球環保問題的本地解決方案」！

為了下一代，齊來保護海洋，並首先由「走塑」做起，向塑膠Says No！

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）