摺屏來了！ 4.6吋攤開變7.3吋巨芒

香港市面首部採用可摺疊屏幕設計的Galaxy Fold，可說是今年的「話題作」，除了因為其革命性的柔性屏幕，更大的話題在於年初在外國發布兼準備發售時，卻被傳媒發現機身存在不少問題，最後廠方不得已下延期出售。直至9月Galaxy Fold在韓國重新開賣，香港亦在最近引入行貨。為了解決之前的問題，廠方改動了部分機身設計，其中摺位及內屏幕設計的改動最為明顯。

封死「保護貼」免誤撕

Galaxy Fold的機面設有4.6吋屏幕，機內則設有7.3吋柔性屏幕，採用左右式開合設計，雖然機身加厚（摺合時17.1mm），但換來更小的機面面積，享用更大的屏幕又不失流動性。然而在4月傳媒試用手機時，不少人誤將貼於柔性屏幕面的「特殊保護貼」撕走，導致屏幕失靈。現在新機將特殊保護貼延長至收入機身內，不讓用家撕走；另外一個問題是鉸位不夠貼服，容易令內屏幕積塵，新機於是在鉸位加入特殊零件，減少屏幕積塵。

多工處理 可同時開4個Apps

至於大屏幕帶來什麼好處？首先在多工處理上體現出來，可同時顯示4個手機Apps，支援常用的地圖、瀏覽器、YouTube、記事簿等，用家也可控制不同視窗的大小。

另外，內屏幕支援HDR10+認證及動態色調映射（Dynamic Tone Mapping）技術，強化睇片效果。而且當用家在外屏幕找到合心水的影片時，只要打開手機，便可直接在內屏幕播放。內屏幕因經常處於對摺狀態，所以在反光時會看到中間一條細微坑紋，但記者實際觀看影片時，坑紋的影響並不算明顯，屬可接受範圍。

反光現摺痕 睇片不明顯

除了對摺屏幕，多達6個鏡頭亦是這部手機的話題之一。機背有3個主鏡頭，包括1600萬像素超廣角、1200萬像素廣角及1200萬像素遠攝鏡頭；自拍鏡頭都有兩組，包括外屏幕上方的1000萬像素鏡頭，內屏幕右上方則設有1000萬像素自拍鏡頭及800萬像素RGB景深鏡頭，其中內屏幕的自拍會有較佳的景深效果。然而，實際使用內屏幕來自拍時，雖然大屏幕較容易構圖，但要單手拿穩手機有一定難度，想拍攝到更多角度的自拍並不容易。

■規格

作業系統：Android 9

處理器：Qualcomm Snapdragon 855八核心

外屏幕：4.6吋720×1680像素HD+ Super AMOLED

內屏幕：7.3吋2152×1536像素QXGA+ Dynamic AMOLED

容量：12GB RAM、512GB ROM

自拍鏡：1000萬像素F2.2（機面）；1000萬像素F2.2、800萬像素景深F1.9（內屏幕）

主鏡頭：1600萬像素超廣角F2.2、1200萬像素廣角F1.5、1200萬像素遠攝F2.4

體積：160.9×62.8×17.1mm（摺合）；160.9×117.9×7.6mm（打開）

重量：276g

售價：$15,998（11月22日正式發售）

查詢：3698 4698

文：勞耀全

編輯：王翠麗

電郵：etrend@mingpao.com