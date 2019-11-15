赤裸演繹無眼睇 身體誠實尋淨土

那一場，在不確定的環境中，4個不同的人尋找屬於自己的一片淨土。

曾景輝的《無眼睇》，黃靜婷的《人間．獨．白II》，編舞透過舞者的身體，訴說自身與城市之間的故事。

兩齣重演作品，怎麼跟此時此刻如此呼應。

當代舞作總是帶着流動的生命，經過不斷的修正和演出，可以反映時代，也可以連結當下。

你對什麼「無眼睇」？

曾景輝（Terry）的《無眼睇》首演於9月康文署主辦的「舞蹈新鮮人」系列，4個舞者戴着有趣的面具演出。「兩年前看過一個陶瓷藝術家的展覽，作品是立體頭像造型的杯，覺得很有趣，想到是否可以把它們放上頭呢？直至有機會做新作，便設計了4個不同面貌的面具。」Terry笑說平日喜歡觀察街上的人，遠遠看着情侶爭執，透過觀察他們的身體狀態，猜想他們心想什麼。「因為開心和傷心，身體的狀態是很不同。」從身體出發，也就直接坦蕩蕩演出。「我想探討的是裸體演出呈現的強烈對比，只看到赤裸裸的身體卻看不到樣貌表情，跟平日完全相反。4名舞者身形各有不同，可以帶來很多想像。」Terry說早於5月已開始排練，構思從性別、性出發，再談到關於人權和自由，還有法國的黃背心運動。「你有什麼是『無眼睇』？你想表達什麼？直至6月反送中運動爆發，當很多人需要遮住自己的身體，隱藏自己的特徵時，我們卻選擇裸體演出？面對如此環境，我們還害怕什麼？」

靈魂在哪裏？

《人間．獨．白II》是黃靜婷（Chloe）從2014年於香港藝術節首演後，慢慢發展而成的新版本，結合舞蹈、文字、聲音等不同劇場元素。「第一個版本是在探索如何尋找淨土，新版本從人出發，探索我們如何找到屬於自己的地方。」第二版本在2017年首演後，曾經到韓國和布拉格演出。誕生於5年前的作品，到了今天會否有不一樣的演繹。「我沒有刻意大幅修改，然而放在今天，似乎有另一番意義。好像作品中有不同的角色，其中一個是很無力的，我不需要跟舞者說什麼，也能代入當中。另外一個角色是經常處於憤怒狀態，就像城市生活裏的某些人，每次舞者演出時都會想一些事情去投入，現在只要想到當下那些不合理的事情就已經很憤怒。另外一個角色很迷失，想找回自己的靈魂，但靈魂在哪裏？這些似乎也連繫着今天的社會狀態。」

舞者以身體作為媒介，不論是「身體最誠實」，還是「身體就是力量」，置身當下的香港社會，要實踐「身體力行」，還是堅持「the show must go on」? Chloe直言也是人生第一次去問自己這個問題，「但大部分人已覺醒，還需要藝術創作嗎？繼續創作是為了什麼？當下我認為，就是盡力做一些你覺得很需要做的事，能夠很坦誠地表達當下，便有其價值。劇場提供一個空間給我表達，也希望觀眾在當中找到力量」。Terry 說起過去幾個月排練過程，也感到很無助。「我們是否還要繼續躲在排練室？還會有人來看演出嗎？對我來說，藝術能夠把人連結在一起，劇場是一個加油站。這個作品最可貴之處，正是雖然我們的身體和面貌各有不同，但置身同一個空間，有什麼是共同的？有什麼令我跟4個演出者，走同一個方向，一起向前行？」

「Together」就是兩人對劇場對藝術的共識。

■《人間．獨．白II》＋《無眼睇》

日期：11月19日下午5:00

場地：香港兆基創意書院多媒體劇場

票價：$160（不設劃位）

節目查詢：2329 7803

票務查詢：2111 5999

注意：節目含裸露場面

文：林喜兒

編輯：陳淑安

電郵：culture@mingpao.com