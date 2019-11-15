沙發薯：我唔信！我睇唔到！

與持着相反意見的人討論，尤其如果當中涉及一些愛詭辯不講道理的人，通常都沒有什麼好結果。不是鬧交收場，就是兩者其實根本沒有真正交流，只為啖氣。近年身體正能量body positivity運動愈來愈流行，主張無論身體如何，你亦要愛惜自己，發掘自己的美。這運動幫到很多身體肥胖及有進食障礙eating disorder的人，令他們能重拾信心，與自己的身體共融。不過，同一時間，這亦引起很多人反感，認為這根本是自欺欺人，因為肥胖帶來的健康問題早已成為政府醫療的嚴重負擔。

BBC最近推出真人騷紀錄片Who Are You Calling Fat?，讓這兩邊敵對意見聚合交流。節目安排9個超重的人在同一屋檐下居住，讓他們能面對面，友善地討論肥胖的問題。

9個參加者中出現兩營人。一群就是相信身體正能量，以Victoria為首。她是life coach ，幫助肥人愛上自己身體，不為自己身體感到羞恥。她引用社會科學的概念，認為「肥胖」其實只是一種社會建構，存在目的是給予肥人壓迫。她否認肥胖與健康有直接關係，認為肥胖亦可以健康美麗。另一邊廂則不視肥胖為美麗的一群，當中Sarah有最多意見。她是一個游說政府正視肥胖組織的主席，希望政府能將肥胖正式列為疾病。

捍衛肥胖的自由

節目有不少有趣的討論，其中Victoria的觀點就最有討論及思考空間。她除了相信「肥胖」不是疾病或有健康問題外，更認為「肥胖」是她的身分。這解釋為何他們要捍衛「肥胖的自由」，因為他們覺得自己的存在受到威脅：如果社會杜絕肥胖，那她們就自然亦會在社會上消失。同時，雖然她否認肥胖的健康問題，但卻提出了一個重要的概念，就是「要身體健康前，定必要有良好的精神健康」。這或者就概括地解釋為何「身體正能量」這麼重要吧。

肥人界出現正能量與負能量兩幫，香港社會撕裂成黃藍兩陣，英國社會亦是如此分裂，因糾纏多年的脫歐Brexit而出現脫與留兩大派別。最近喜劇家Kieran Hodgson就在Channel 4 推出了How Europe Stole My Mum的紀錄片，借他與母親因為脫歐而鬧反的經歷，以喜劇方法了解歐洲與英國的關係。他發現脫歐其實一早就在1970年代出現，當年英國加入歐洲的Common Market其實正正是現在脫歐歷史的翻版。

社會能夠出現不同聲音，阿Q角度來看，也尚算是福氣。若不是自由社會，不同的聲音都不能各自爭鳴。看一眾獨裁國家，社會當然和諧美好了。紀錄片The World According to Vladimir Putin就是收錄一系列俄羅斯的國家維穩宣傳電視節目的片段。看到人民如何追捧普京，除了笑也沒有感到特別心寒，因為這已太近屋企了。這些違背良知常理的國家資訊及片段，已經成為香港的日常，俄羅斯還有什麼可怕？

文：陳Damon（chandamon.com）