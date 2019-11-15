打工仔自救 收風洞悉公司動向

當發現自己的工作量在某季度初開始減少，或許已是被解僱的先兆。可是，這個先兆是否能更早察覺？Dupont說隨時都可以。員工要自保，先要掌握公司的有用情報。他說：「一定要一直留意公司盤數，是否正在蝕錢？要知道sales賺了多少，是否夠數（達營業目標）。不知的話，就請你多跟會計、sales的同事吃飯。」再者，若公司有財政問題或打算重組，無論如何總會泄漏一點風聲，「知道誰將會有權、『坐正』，就會知道自己是否對那人有用」，未來是否能夠留低，不是一直到派大信封那天才會知。

勤更新履歷表 保持12小時內可交出

別以為老臣子服務公司多年，被解僱的風險會比年資短的新紮員工低，現實是中層員工才是高危一族。Dupont補充：「你說公司會留一個月薪9萬、只會吩咐下屬工作的，還是留3個月薪2萬，但會幫你出去跑數的人？」很多資深員工多年沒有求職及面試經驗，履歷表也荒廢良久，實是缺乏危機意識。今日不知明日事，就算是在職人士，也應不時更新履歷表，開放給任何工作機會，「當有獵頭接觸你時，你的履歷是可以在12小時內傳送給對方的」。他鼓勵在職僱員把握所有面試機會，既能窺探其他公司發展情况，也可了解為何那公司接觸你的原因，從而了解自己在現今求職市場的價值。

當然，求職並非一擊即中，萬一遭到解僱的話更要時間消化負面情緒。因此Dupont建議每個員工都應該每月預留積蓄作為應急基金，「至少有6位數字，可以支持你無業6個月的基本開支」。