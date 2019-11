打工仔自救 收風洞悉公司動向

【明報專訊】突如其來收到解僱通知,難免驚惶失措。有良心的僱主會安排轉職輔導,但其實打工仔還可考慮自救。資深獵頭顧問Dupont Koo在人事顧問界工作10多年,曾兩次遭解僱,他建議僱員需時刻保持危機意識,不單要隨時緊貼公司內部動向,自己也要把握外界的工作機會,以及設立經濟安全網。今年社會氣氛緊張,明年局勢更難以預測,plan for the worst比hope for the best更合時宜。若預先有周全準備,萬一不幸在裁員名單上,亦免陷於困境。