裁員≠一刀兩斷 轉職輔導 助員工換跑道

公司陷入財困、重整架構，裁員往往是萬不得已的一步。面對為公司效力多年的員工，只依照勞工法例賠償是否已給予足夠的尊重？要當一個有承擔的僱主，還可以委託人事顧問公司，為遭解僱員工提供「轉職輔導」，協助尋找下一個職場上的歸宿。此舉不單有利勞方，亦能有效推廣僱主品牌，達至雙贏。

在僱員眼中，裁員是個冷酷無情的事實，資深人事顧問江明珠（Amy）縱橫銀行界逾20年，見識過很多沒良心的僱主。「我見過有銀行對外宣布裁員時，說『我們今次挑選一些表現不太好的員工』，這樣說豈不是封人後路？」僱主在做，員工在看，如何把裁員處理得體一點？轉職輔導（outplacement）是其中一個方法。公司可委託人事顧問公司，在情緒和就職兩個層面上，為遭解僱員工提供輔導，讓他們盡快投入求職市場。轉職輔導可說是盡責僱主對員工做的最後一件事，Amy補充：「一個體貼的僱主，是要讓員工離開公司時走得有尊嚴，而非派信後就斬纜。」這樣不僅是給離去的員工一個補償，也是讓餘下的員工再次認識服務的機構是否有承擔、有良知。

提升公司形象 保士氣

在亞洲逾17個城市設有分部的人事顧問公司Links 提供「轉職輔導」服務近20年，香港、上海及新加坡總監Keith Wong表示，近年要求「轉職輔導」的客戶有增無減。Keith解釋：「裁員不等於完全終止業務，現在很多公司都是出於重整架構或業務遷移，而他們都很重視employer brand（僱主品牌）和CSR（企業社會責任，Corporate Social Responsibility）。」雖然被解僱的員工是轉職輔導的直接受益人，但僱主可以換轉角度，視這筆金錢為推廣僱主品牌的投資，既保持餘下員工的士氣，也可在未來吸納新人才。

目標：協助3至5個月內轉職

Keith表示，轉職輔導的收費是按公司受影響員工及架構而定。流程方面，團隊會先到公司舉行轉職講座，向一眾被裁員的職員解釋何為轉職輔導及他們的角色，下一步就是與這些員工一對一面談約1小時，目標是協助他們在3至5個月內找到新工作。在面談過程中，會進行員工專才評估、整理履歷、提供面試技巧，以及了解對方的長處、興趣、性格及工作習慣等，從而發掘其他潛能，提供更多求職建議。Keith表示轉職輔導涉及的人力比其他人事服務多，除了是團隊花在一對一「診症」的時間，還包括大量前期工作，包括仔細研究那公司所屬的行業、不同職位負責的任務和技能，以及逐一查看員工的CV。因此，負責轉職輔導的HR通常是在行內有10多年或以上的豐富經驗，且有較多人生閱歷，才能勝任職業規劃的工作。

疏導情緒 避免影響判斷力

轉職輔導對被解僱員工之所以重要，是因為很多僱員都沒有一套長遠的職業規劃。Amy曾任職渣打銀行、恒生銀行、華僑永亨銀行等多間銀行的人力資源部高層，依照過往處理銀行裁員的經驗，「很多人去到40、50歲，在同一崗位工作20、30年，工作太專門，又沒有進修，到裁員的時候，哭着問我可以做什麼」。負面情緒無可避免主導員工的判斷力，「他們覺得不忿，為什麼是自己，他們覺得當下失去謀生能力」。她強調轉職輔導員需要協助員工接受遭解僱的事實，並協助他們尋回自己的價值。

文：黃嘉希

編輯：王翠麗

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