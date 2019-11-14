告別老佛爺 懷少女心踏上新旅程

這次Chanel早春系列的主題名為「Destination CHANEL」，在巴黎大皇宮的穹頂下建起一座美術學院風格的火車站。系列以向品牌創始人Coco Chanel致敬的簽名式設計開首，並以老佛爺著名的Starched領子結束，除了貫穿兩位大師的設計與精神外，Virginie Viard還加入了自己對品牌未來路向的視野。

輕薄大衣襯荷葉邊單品添嫵媚

首先，在色彩運用上，除了經典的黑、米、白外，系列還多了一些明亮色調，像桃紅、紫、藍、深啡、海軍藍……放眼看去都是令人愉悅，心情暢快的度假用色，先為這個首次操刀的系列來個定調。在設計細節上，系列可說充滿少女心。堆疊的花朵和超大形態的蝴蝶結，直接作為tube top或是絲質恤衫的點綴，看着不禁令人會心微笑。此外，香奈兒任何系列也幾乎必備的蛋糕裙、來自Lesage工坊的華麗刺繡、立體花朵裝飾等，明顯較昔日來得低調內斂，也許是Virginie故意的克制。但在呈現女人味一環上，她還是有一手的。輕薄大衣襯以荷葉邊單品融入女性嫵媚之態；繽紛絢麗的睡袍剪裁，則流露出慵懶女人味。畢竟是女人，她對如何調校出最對味的騷，實在得心應手。

斜紋軟呢外套新演繹

優雅連身裙是夏季的必備首選，在這個系列中更讓人眼前一亮。簡約的設計、純淨的線條，呈現若有似無的飄逸感。斜裁手法、不對稱肩位剪裁、飄逸的褶襇或低領口，處處彰顯細緻典雅韻味。毋須太多配飾，只需搭配手袋和鞋子即可。品牌標誌的斜紋軟呢外套也有新演繹：配以2個、4個或6個口袋，有領或無領，肩部線條或柔軟圓潤，或棱角分明的方形，短款或長款，單排扣或雙排扣，結合垂褶飾片，配以chain belt的腰帶強調腰線，也有直身輪廓的選擇。此外，燈籠褲的配襯也是系列的焦點所在，還有開衩版本和皮革版本。

晚裝浪漫與嚴謹碰撞

晚裝又是另一個故事。白色和黑色圍裙式設計緊身裙配以可拆卸襯衫領，下襬飾以Chanel鏈條或繡以花卉。褶襇男裝襯衫敞開穿著，內搭飾有大蝴蝶結的tube top上衣，衣料採用透明蟬翼紗，形成浪漫與嚴謹的碰撞。利落的恤衫款一變而成露背上衣，結合縮褶高腰設計，下面搭配麻織闊腿褲。打結緞帶替代常規的領結，以山茶花點綴。

大家最關心的配飾鞋袋又如何？露指手套及珍珠、寶石、皮革、鏈條的設計點亮了系列的年輕摩登感。鞋履上，Chanel的心頭好Mary Jane鞋款繼續登場，色彩變得輕盈愉悅，就連手袋款式也見少女色調，在極具簽名式外觀的同時，還兼顧實用度。Virginie也就經典手袋款式作細微改變，例如將side packs變成腰包，或者是將手提部分變成圓環，讓牛仔布變成手袋面料的一種，看出Virginie Viard在調校Chanel的年輕感方面，是下過工夫的，也期望未來在她身上看到香奈兒有更多突破。

查詢：Chanel 2810 0978

文：張言志

模特兒：Aryana. K（Model Genesis）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：梁小玲

統籌：John Wan

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