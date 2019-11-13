收藏普洱：百年極罕號級茶現拍賣場

早在明代時期，普洱茶已受茶客關注，清代時被列入宮廷貢品，吸引茶商湧入雲南省盛產茶的易武地區，日後上貢的茶亦以區內出品為主。區內的茶業發展迅速，茶莊以同興號、同慶號、宋聘號及福元昌為首，產品至今仍被推崇備至。同興號中國茶葉博物館中藏有清光緒年間的「向質卿方磚茶」，相信是由同興號主人向質卿所監製而成，正面有篆書「向質卿造」四字，背面亦印上了滿文，可見產品和宮廷關係密切。而民國年間出產的向質卿出品，留存至今仍味道天然清香，極受收藏家歡迎。

■仕宏拍賣2019年秋季拍賣會

日期：11月24日（預展11月21至23日）

地點：香港銅鑼灣皇室堡15樓仕宏文化中心

查詢：http://lhauction.com.hk/tc/

文：呂瑋宗