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2019年11月13日星期三
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新加坡美食美酒盛典 遇上富內涵日本「女神」
頂級葡萄酒出爐
搖滾巨星為香檳王設計限定套裝
珠寶翡翠拍賣 阿蓋爾粉紅鑽 閃耀登場
其他珍品
收藏普洱：百年極罕號級茶現拍賣場
設計是橋樑 連結平面到立體
大男孩的大玩偶
替相機穿皮衣
破天荒腕表設計 靜止兩月 仍能運作萬年曆
舉手投足 盡展男士「皮氣」
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【明報專訊】除了3位女性設計師的精彩作品，朱燕儀還精選了其他精緻珠寶。
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新加坡美食美酒盛典 遇上富內涵日本「女神」
頂級葡萄酒出爐
搖滾巨星為香檳王設計限定套裝
珠寶翡翠拍賣 阿蓋爾粉紅鑽 閃耀登場
其他珍品
收藏普洱：百年極罕號級茶現拍賣場
設計是橋樑 連結平面到立體
大男孩的大玩偶
替相機穿皮衣
破天荒腕表設計 靜止兩月 仍能運作萬年曆
舉手投足 盡展男士「皮氣」
新加坡美食美酒盛典 遇上富內涵日本「女神」
頂級葡萄酒出爐
搖滾巨星為香檳王設計限定套裝
珠寶翡翠拍賣 阿蓋爾粉紅鑽 閃耀登場
收藏普洱：百年極罕號級茶現拍賣場
設計是橋樑 連結平面到立體
大男孩的大玩偶
替相機穿皮衣
破天荒腕表設計 靜止兩月 仍能運作萬年曆
舉手投足 盡展男士「皮氣」
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