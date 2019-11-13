珠寶翡翠拍賣 阿蓋爾粉紅鑽 閃耀登場

最近，不少收藏家和投資者紛紛討論粉紅鑽的價值。富藝斯亞洲區珠寶部主管朱燕儀說阿蓋爾鑽石礦區於1985年起運作，每年生產的鑽石只有0.01%是粉鑽，而平均每年出產的粉紅鑽不多於500克，稀珍度極高。

邀3時代女性 設計粉紅鑽首飾

朱燕儀形容阿蓋爾粉紅鑽色彩「霸道」，相比印度等產地的出品濃豔，故一直受歡迎。在1年多前，她在國際珠寶界邀請3位時代女性，每人分別以阿蓋爾粉紅鑽精心創作全新鑽飾，安排在今次拍賣會登場。

旅居倫敦的澳門珠寶設計師Sarah Ho擅長在設計中混合寶石和珍珠，她創作的彩粉紅鑽耳環上的精巧琺瑯彩由歐洲工匠精製。擅長舞蹈的本港珠寶設計師Karen Suen則設計了一款濃彩粉紅鑽配海螺珠戒指，戒指上部分鑽石部件可作輕微活動，佩戴時展現舞動般的跳躍感。朱燕儀說粉紅色海螺珠在市場上極受歡迎，而超過5卡的很罕有。另一位設計者是寶石鑑定專家Paige Parker，她設計的一款濃彩粉紅鑽戒指有精巧的變形設計，把華麗的外殼拆除後可變成一枚幼身戒指，方便日常佩戴。

朱燕儀說可變形的珠寶適用多於一個場合，近年令不少買家感興趣。「今次拍賣會有一款精巧的戒指，兩顆切割難度極高的心形粉紅鑽，從戒指中拆出來後安裝耳環托可變身成耳環。為免阻礙手指活動，上班時可讓它先化身耳環，晚上去酒會時才變身戒指。」

戒指變耳環 讓上班族華麗轉身

不少品牌珠寶有變形設計，是次拍賣會有一款Garrard藍寶石配鑽石對裝別針，可分拆成兩件小型別針。「這種變形設計於1930年代很流行，但因手工要求高，近年已很少見，同款買少見少，估價4萬港元。」另外，一款Van Cleef & Arpels出品的拉鏈型手鏈，把拉鏈拉開安裝延伸部件後可變成頸鏈。「拉鏈設計是這品牌的經典傑作，這條鏈相信要花超過1200小時製造。」此外，一款Cartier的方形鑽石戒指雖不能變形，但淨度高並保留一張1987年的購買單據，亦具收藏價值。

朱燕儀亦介紹兩件領銜拍品。「天然紅寶石配鑽石戒指上的紅寶石來自緬甸抹谷山脈，獲Gübelin鑑定產地來源。其火光極度璀璨，被瑞士SSEF（Swiss Gemmological Institute）評為鴿血紅色級，超過5卡的款式極少有。」另一款是由108粒天然翡翠珠組成的頸鏈。「翡翠珠色彩匹配、晶瑩剔透，來自一塊重達5公斤的原石，配搭鑽石扣倍添美感。」

■富藝斯「珍貴珠寶及翡翠」2019年秋季拍賣

日期：11月25日（預展：11月22至25日）

時間：下午2：00

地點：香港金鐘道88號JW萬豪酒店

查詢：phillips.com

文：呂瑋宗

編輯：陸亮瑋

電郵：lifestyle@mingpao.com