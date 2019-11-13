有別於一般葡萄酒大賽是從參加比賽的葡萄酒中甄選，這個大賽是由各葡萄酒評審提名，藉此表揚世界各地出色的葡萄酒及業界人士，而且還選出屬於「Pinnacle」的葡萄酒，即是現在飲是頂峰的時候。例如最佳1996年波爾多葡萄酒的得主是Château Latour, Pauillac, France 1996年、最佳2002年香檳的得主是Salon, Cuvée 'S' Le Mesnil Blanc de Blancs, Champagne, France 2002年、最佳中國紅葡萄酒的得主是Ao Yun, Yunnan, China等。有興趣知道什麼葡萄酒是最佳及最適合現在品嘗的話，可到官網（winepinnacle.com）看詳情。祝品酒愉快！