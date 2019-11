新加坡美食美酒盛典 遇上富內涵日本「女神」

逾400款葡萄酒及烈酒選擇

很多朋友可能很好奇,到底新加坡的Wine & Dine Festival跟香港的Wine & Dine Festival(美酒佳餚巡禮)分別大嗎?我覺得很難比較,畢竟香港美酒佳餚巡禮已舉辦了10年,而新加坡只是第一屆,在規模上相對較細,但將來應該會像香港般愈做愈大。另一不同之處是新加坡的美食美酒盛典是在綜合度假村聖淘沙名勝世界(Resorts World Sentosa)的室內會場舉行,有別於香港在戶外,不怕太熱或下雨,體驗截然不同。是次活動已於上月11至12日圓滿舉行,會場有超過400款葡萄酒及烈酒選擇,還可現場試飲部分Wine Pinnacle Awards得獎的葡萄酒。我試了其中一款頗喜歡的Verget Chablis Grand Cru Blanchot 2009年白酒,充滿礦物、白花、白桃及幼滑的奶油等味道,配海鮮一流。

日本專區歎手工清酒

大會更與日本清酒燒酒釀造商協會合作,特設日本專區,邀請了14家從日本遠道而來的釀酒廠,為新加坡帶來多款首次亮相的手工清酒。我試了其中一家來自三重縣的女神清酒「鈿女」,這酒莊名稱取自日本代表快樂和諧之女神,並以女神插畫作為酒標,而莊主女兒更是2017年的Miss Sake(清酒小姐)競選冠軍。女生當然有興趣試試女神清酒,看看喝完會否變女神(說笑而已!)。試了4款鈿女清酒,我喜歡鈿女純米吟釀,粉紅酒標格外女性化,輕快、圓潤而帶米香、蜜梨、少少甘口等味道,優雅而餘韻悠長,是一個有內涵的「女神」。另外試了有趣的米鶴粉紅有氣清酒,以紅色酵母發酵白米,所以帶有粉紅色,味道富米香及頗甜,不太喝清酒的朋友也不會抗拒。

多種米芝蓮美食配美酒

至於佳餚方面,除了有火腿、芝士等佐酒小吃,更有多間米芝蓮食肆坐鎮,包括由米芝蓮名廚Roberto和Enrico Cerea監督的意大利餐廳Fratelli Trattoria、今年獲新加坡米芝蓮一星及主打新派歐洲美食的table65、米芝蓮大廚主打法日料理的分店TEPPAN by Chef Yonemura,以及首度登陸新加坡的快閃概念店、洛杉磯知名美食攤檔Lobsterdamus精心烹調的緬因龍蝦美食。會場設有多個用膳空間,方便大家坐低享用星級美食配美酒。我點了Lobster Nest(烤龍蝦伴蒜蓉炒麵),龍蝦爽口彈牙,鮮味滲入麵裏,更加惹味,配白酒或香檳一流。另外點了table65的Ceviche(檸汁醃魚生),加了青檸、熱情果及椰子等調味,醒胃之餘有多重口感及味道,十分有創意,與清爽白酒很夾。由於坐在有冷氣的室內會場邊吃邊喝,感覺比起在戶外較為優雅。這裏的星級美食比香港豐富,有點像Taste of Hong Kong加香港美酒佳餚巡禮的混合縮影。

一次過跟多個大師學品酒

此美食美酒盛典的另一特別之處是有5位國際知名的葡萄酒大師的品酒班,包括香港的Jeannie Cho Lee(亞洲第一位Master of Wine)、日本的大橋健一(Master of Wine)、美國的Doug Frost(Master of Wine及Master Sommelier)、英國的Oz Clarke(著名葡萄酒作家),以及瑞典的Andreas Larsson(Best Sommelier of the World 2007)。可以一次過跟多個大師學品酒,真是難能可貴。喜歡葡萄酒的你,如果明年有空,記得不要錯過參加他們的大師班。

■Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師,擁有英國WSET高級品酒師證書(第三級),亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客,獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。

文:黃詩詩

編輯:梁小玲

電郵:lifestyle@mingpao.com