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Happy PaMa 教得樂 第267期

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論盡教育：教育唔係有錢就掂

【明報專訊】社會逢有乜冬瓜豆腐，一定入教育數，年輕人對國家歸屬感不強，就話歷史教得唔湯唔水；學生社會意識強，又話通識範圍太廣泛，無法無天；到學生在科學國際賽落後，又話唔注重STEM。總之千錯萬錯，是教育的錯。教育是誰負責的，當然是打前鋒的教師和校長，遠距離指手畫腳的校監和校董，還有「有事鍾無艷，無事夏迎春」的辦學團體，還有問責的教育局長。當社會乜都入晒教育數的時候，上述人士早、午、晚三餐時都要三省其身。

如果問王師奶教育有無錯？答案係「有」。但錯不全在教師、校長、校董、校監和辦學團體身上，教育局長當然要負大部分責任，但他也不應天下罪惡一肩挑；是教育制度的方向錯誤，是政府只識用金錢小修小補，不從整個制度宏觀的改革。

教育更需要的是「心」

平情而論，林鄭特首對教育的撥款不能說吝嗇，甚至可說慷慨，但犯了一個過去歷屆政府同樣的毛病，以為邊度唔掂，畀錢搞掂佢。唉！錢係好重要，無錢無飯食，無錢無衫著，但教育不單需要錢，更需要的是「心」——對青年學子的一片赤子之心。你有想過不足1歲的嬰孩就要報名學前班？你有想過活在世上只有千多天的孩子，就要接受十八般武藝的折磨去為一年級入學面試作準備，同時要接受一次一次的失敗打擊？入中學更是12歲孩子的人生分流，中、英班是12年生命最大榮辱的考驗，是什麼畸形的教育制度扭曲了孩子的一生？是哪位教育專家，哪位教育局長，哪位特首立此鐵律？大學入學試更令人慘不忍睹，每年有數以萬計及格考生左漂右泊，巧立名目什麼副學士、自資、私立、毅進，所謂何事？不能說這是制度設計的「有心之失」，但總也不能說是「赤子之心」吧！

王師奶相信每一屆政府都想辦好教育，我們不缺的是應急的小錢，缺的是愛心，對青年學子的大愛之心。有人批評融合教育人手不足，撥錢喇！收到SEN仔幾多個以上就撥幾多錢，這些款項不無少補，但錢是不能解決潛在的因素。還有，撥款跟人頭，人頭少了錢就跟住少，看來很公道，但去年請了的教師呢？（還好，他們是臨時合約）從此，又多了一批無根的教育工作者。

以上只舉一例，要寫則水蛇春咁長，唉！局長，小修小補係無用㗎。小婦人不期望你有何大作為，但作為問「責」官員，小責總要負的，你就牽頭改良大制度下的小制度吧！改得幾多就幾多，在你能力範圍之內逐吋改，逐呎改，讓市民、家長知道局長的誠意。千里之行，始於足下，教育界有心人會支持你。王師奶知道局長也受一定的掣肘，官僚架構的限制，所有特首都以為自己通天曉，經濟要抓，教育要抓，一般局長為保官位，唯唯諾諾。但你既是問責的教育局長，社會人士將教育問題拋在你身上，理所當然，不問你問誰？何况你銜頭上有一「責」字吖！如果有責而無點滴之權，身背天下之辱，匹夫之恥，引刀一快，不幹也罷！王師奶知道耶穌會門下弟子大多有良知，有骨氣，楊局長，你不會例外啩？

教師、校長、校董、校監和辦學團體們，在這扭曲的教育制度中，你們扮演了什麼角色？旁觀者、推波助瀾者、助紂為虐者、無可奈何者？

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。

wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第267期]

相關字詞﹕林鄭月娥 教育制度 楊潤雄 教育局 名人kol 王師奶 論盡教育

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