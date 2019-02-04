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Happy PaMa 教得樂 第267期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：女兒拍幾個月拖就要結婚？

【明報專訊】「Son姐你好，我女兒剛大學畢業出來社會做事，不曉得怎樣在網上交友平台結識了一個外籍人士。為了讓男朋友在香港居留，女兒和我商量，想盡快和他結婚。拍了幾個月拖，雙方根本未有真正了解，怕她被欺騙感情，更怕被騙婚，我當然極力反對。但最近無意中發覺，原來他們陽奉陰違，已經入紙申請即將結婚。我又嬲又擔心，究竟可以點做好，不知道可以問誰，希望你為我解答提供意見！」

同為人母，我完全明白你的擔心，亦理解為何你會堅決反對。然而女兒已經成年，絕對有權自主決定婚姻選擇和誰結婚，根本不需要你的同意。願意和你商量，證明她很尊重你。

始終年輕，戀愛大過天，感情事很難用理智解釋。你怕那男朋友想利用和你女兒結婚來獲取居留權，站在母親的角度，是合理的懷疑。不過提出結婚究竟是誰的主意？是你女兒不捨得男朋友離港，因此主動要求跟他結婚，還是由男方提出，真相只有他們兩個才知道。所以事情不一定和你想像的一面倒，不能夠抹殺他們兩個真的情投意合，愛得難捨難離。這時候無論你講什麼，女兒都不會聽得入耳。

愈強硬愈抗拒 母女距離愈來愈遠

想當年，我母親一樣極力反對我的婚事，她愈是激烈反對，我就愈是死硬堅持。我以過來人的身分勸你，事到如今，女兒的婚事你根本管不了，更加阻止不了。你的立場愈強硬愈抗拒，只會令女兒愈反抗，和你的距離關係亦會愈來愈遠，愈有隔膜。如果是你杞人憂天，女兒結婚之後兩夫妻感情融洽生活愉快，有丈夫疼惜，你當然毋須擔心；萬一不幸你的擔心成為事實，女兒有苦自己知，死頂不願在你面前認低威訴苦，那就真正大件事！

兒女債，一輩子都還不完，幾時都是做人父母甚艱難，只能夠永遠守在兒女的身邊，全天候做他們最強大的後盾，給予無條件支持。希望你平心靜氣和女兒坐下來，開心見誠好好商量，媽媽之前的說話和態度，在別人眼中可能過分激烈或者偏頗也好，希望女兒體諒，一切都是因為愛惜，想保護她不被傷害。不要再多講，兒孫自有兒孫福，作最好的期望，最壞的打算，默默地在女兒身邊守護就好。

題外話，我身邊都有朋友，兩夫妻原先在網上打機認識，志同道合，組隊齊齊打機，最終共組家庭，結婚生女，一樣很幸福。所以網上交朋友，不一定是我們想像中那麼危險。千里姻緣一線牽，緣分天注定，是良緣還是孽緣，就要看你女兒的造化。

放手——所有父母必修課

就算不是異族通婚，也一樣有文化、生活上各方面的差異。相愛很易，相處很難，熱戀中的男女，怎麼講他們都不會明白。兒女長大了，終究要獨立，要為他們自己的人生每一個選擇而負責。做父母最難學但又必須要做的，是放手。這是所有父母的必修課！共勉之！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第267期]

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