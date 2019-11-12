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Happy PaMa 教得樂 第267期

Happy Pa Ma

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家庭有教：4招拆除婚姻「炸彈」

【明報專訊】上期談到4種負面的婚姻互動方式，家長若發現自己在夫妻互動中有批評、蔑視、自衛和漠視配偶的傾向，可以利用以下方法去處理，是美國家庭治療師經常推介。

處理批評：

家長可以運用「XYZ」句子，對配偶的個別行為表達不滿。其中X代表一個特定時間地點；Y代表你配偶做的一件特定的事；Z則代表你的感受。例如：

「上星期你在你的朋友面前（X）說我在減肥（Y），我覺得很尷尬（Z）。」

「昨晚（X）你沒有和我商量就直接決定轉工（Y），我覺得自己好像局外人一樣（Z）。」

「當我叫你幫忙時（X），你第一句話就說我做錯了（Y），我覺得自己好像被人罵（Z）。」

處理蔑視：

家長可以留心配偶做得好的地方，並用言語表達出來：

「你今天穿的黃色外套很適合你。」

「多謝你去接仔仔放學，讓我可以完成公司工作才回家。」

「剛才有人插隊你出聲阻止；真的很有正義感！」

主動傾聽表達理解 減少投訴人不滿

處理自衛：

在夫妻關係，幾乎所有互動都是雙向，所以雙方在衝突裏都有部分責任。家長可以道歉、承認自己責任，或主動傾聽去表達理解；這些回應通常都可以令投訴人感到舒服些。

「對不起，令你感到尷尬了﹗」

「你說得對，我有時沒有和你商量就做決定，下次會多點留意。」

「你叫我幫忙我立即說你做錯了，一定令你覺得很難受。」

想冷靜 可提議約時間遲點討論

處理漠視：

如果當下覺得自己情緒高漲，想冷靜一下，可以直接向配偶說：「現在我有點情緒，怕會說錯話。我覺得遲一點討論可能會好一點。不如我們一小時後再討論？」

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第267期]

相關字詞﹕夫妻 夫妻之道 夫妻相處之道 名人kol 林俊彬 張溢明 家庭有教

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